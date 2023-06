Furti in alberghi e bar del Cilento: caccia al truffatore che sfugge senza pagare. Indagini in corso e foto diffuse su WhatsApp

Le strutture alberghiere e i commercianti del Cilento sono stati presi di mira da un individuo che ha messo in atto una serie di truffe, lasciando gli hotel e i bar senza effettuare il pagamento adeguato.

Truffa negli alberghi

Si tratta di un ragazzo di circa 28 anni che si presenta come un turista qualsiasi, con un solo bagaglio a tracolla, e si registra utilizzando un documento di riconoscimento con il nome di Mulay Limam. Dopo essersi stabilito per alcuni giorni nelle strutture, sconvolgendo le aspettative degli albergatori, si dilegua senza fare ritorno in albergo il giorno prima del previsto check-out.

La notizia di queste truffe ha rapidamente fatto il giro tra gli operatori alberghieri del Cilento, generando un allarme diffuso che ha portato alla mobilitazione anche dei carabinieri. Le indagini sono state avviate con l’obiettivo di individuare il “vero” responsabile di queste azioni fraudolente e garantire che venga assicurato alla giustizia.

La truffa continua anche in un bar

Il giovane Mulay, oltre che negli alberghi del Cilento, è stato anche in un bar di Casal Velino Marina e dopo aver consumato voleva pagare con una carta di credito che dava “transazione annullata“. “Dopo essersi allontanato per andare al bancomat a prelevare non è più tornato“.

Le indagini

La collaborazione tra gli albergatori e le forze dell’ordine è diventata fondamentale per affrontare questa situazione. I carabinieri stanno lavorando a stretto contatto con gli operatori turistici, raccogliendo informazioni e analizzando gli elementi disponibili per identificare il colpevole e portarlo alla giustizia.

Le foto dei documenti del ragazzo ricercato stanno facendo il giro di molte chat di Whatsapp.