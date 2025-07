Festa della Mozzarella di Bufala a Matinella: otto serate tra gusto e tradizione

Dal 8 al 14 agosto, la frazione di Matinella, nel comune di Albanella, si animerà per la tradizionale Festa della Mozzarella di Bufala. L’evento, giunto alla sua nona edizione, è organizzato dall’Associazione Matinelprom in collaborazione con il Comune di Albanella e con il patrocinio della Provincia di Salerno. Per sette serate consecutive, residenti e visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza all’insegna della buona gastronomia e del divertimento.

Degustazioni e sapori del territorio

Il cuore della manifestazione sarà, come da tradizione, la degustazione di latticini e prodotti caseari, con la mozzarella di bufala in veste di protagonista indiscussa. Questi prodotti saranno offerti dal Caseificio La Contadina, un’azienda rinomata nel settore della mozzarella di bufala campana DOP, che nonostante la sua ampia rete distributiva a livello nazionale, mantiene un forte legame con il territorio d’origine. A partire dalle 19:30 di ogni sera, i partecipanti potranno godere di un ricco menù tipico della zona, accompagnato da serate musicali pensate per un’ampia tipologia di visitatori. L’evento mira a promuovere non solo la mozzarella di bufala campana DOP, ma anche la carne di bufalo e le numerose altre eccellenze gastronomiche del territorio salernitano. Da anni, una parte dei proventi dell’evento viene devoluta in beneficenza, aggiungendo un valore sociale alla celebrazione.

Un ricco programma di intrattenimento musicale

Il programma musicale è stato attentamente curato per offrire intrattenimento vario e coinvolgente per tutti i gusti. Le serate prevedono esibizioni diverse:

8 Agosto: Nick & Company – Liscio latino americano

9 Agosto: Pina Speranza e Cilento Tarant

10 Agosto: New Generation Band e Emanuela Aureli

11 Agosto: Tonino e i cugini del liscio – giocolieri e fuoco con Alex

12 Agosto: Silvetro Folk e Titti

13 Agosto: Enzo Toriello

14 Agosto: Tino e Stefy

La Festa della Mozzarella di Bufala a Matinella si conferma un appuntamento imperdibile per chiunque voglia celebrare le tradizioni culinarie e culturali del territorio, in un’atmosfera di festa e convivialità.