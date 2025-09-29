Eboli, straordinari elettorali ancora non liquidati: la CISL sollecita il Comune

La CISL FP Salerno interviene con una lettera al Comune e chiede risposte urgenti prima delle regionali di novembre

A cura di Silvana Scocozza
Municipio Eboli

A quattro mesi dalle elezioni, i dipendenti comunali di Eboli attendono ancora la liquidazione degli straordinari. La CISL FP Salerno interviene con una lettera, a firma del Segretario generale, Miro Amatruda, al Segretario, generale del comune di Eboli, al Responsabile del Settore Economico-finanziario e al sindaco, Mario Conte Comune e chiede risposte urgenti prima delle regionali di novembre.

La lettera

«La scrivente Organizzazione Sindacale, già con precedente nota, aveva sollecitato l’erogazione del lavoro straordinario al personale avente diritto, senza aver ricevuto alcun riscontro formale. Tale atteggiamento è in violazione dell’art. 10, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, che ribadisce rapporti tra le parti improntati a principi di corrette relazioni sindacali».

Miro Amatruda rincara la dose e attacca: «Nonostante il predetto sollecito, viene segnalato che, ad oggi, a distanza di circa quattro mesi, l’ente non ha ancora provveduto ad alcuna liquidazione dello straordinario elettorale. Pertanto si chiede di comunicare quando si provvederà ad erogare il dovuto, anche alla luce del fatto che i dipendenti saranno chiamati prossimamente a garantire il servizio elettorale per le consultazioni regionali».

In vista delle consultazioni elettorali del prossimo mese di novembre, la CISL chiede di conoscere per tempo le modalità e la tempistica delle erogazioni economiche.

“Attendiamo risposte concrete”

«A tal proposito si chiede di verificare la possibilità di un incontro, al fine di comprendere il numero di ore autorizzate e la tempistica della relativa erogazione, onde evitare che il personale si renda indisponibile a rendere il servizio. Infine, appare evidente che, laddove non si avrà riscontro sui pagamenti, la scrivente O.S. metterà a disposizione di iscritti e simpatizzanti i propri uffici legali per rendere esigibile quanto spettante».

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Omignano Scalo: al Palalento la Giornata Europea dello Sport

L’iniziativa, grazie alla campagna BeActive, ha come obiettivo quello di diffondere i…

Sindaci Vallo di Diano

Strada “Serra del Corticato”, svolta dalla Regione: via al progetto per collegare Cilento e Vallo di Diano

La decisione arriva dopo un vertice operativo con i sindaci di Teggiano,…

Eboli, violenza a fine partita: Agerola-Ebolitana condannano i gesti delinquenziali

Indagini in corso

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.