Eboli, straordinari elettorali ancora non liquidati: la CISL sollecita il Comune

A quattro mesi dalle elezioni, i dipendenti comunali di Eboli attendono ancora la liquidazione degli straordinari. La CISL FP Salerno interviene con una lettera, a firma del Segretario generale, Miro Amatruda, al Segretario, generale del comune di Eboli, al Responsabile del Settore Economico-finanziario e al sindaco, Mario Conte Comune e chiede risposte urgenti prima delle regionali di novembre.

La lettera

«La scrivente Organizzazione Sindacale, già con precedente nota, aveva sollecitato l’erogazione del lavoro straordinario al personale avente diritto, senza aver ricevuto alcun riscontro formale. Tale atteggiamento è in violazione dell’art. 10, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, che ribadisce rapporti tra le parti improntati a principi di corrette relazioni sindacali».

Miro Amatruda rincara la dose e attacca: «Nonostante il predetto sollecito, viene segnalato che, ad oggi, a distanza di circa quattro mesi, l’ente non ha ancora provveduto ad alcuna liquidazione dello straordinario elettorale. Pertanto si chiede di comunicare quando si provvederà ad erogare il dovuto, anche alla luce del fatto che i dipendenti saranno chiamati prossimamente a garantire il servizio elettorale per le consultazioni regionali».

In vista delle consultazioni elettorali del prossimo mese di novembre, la CISL chiede di conoscere per tempo le modalità e la tempistica delle erogazioni economiche.

“Attendiamo risposte concrete”

«A tal proposito si chiede di verificare la possibilità di un incontro, al fine di comprendere il numero di ore autorizzate e la tempistica della relativa erogazione, onde evitare che il personale si renda indisponibile a rendere il servizio. Infine, appare evidente che, laddove non si avrà riscontro sui pagamenti, la scrivente O.S. metterà a disposizione di iscritti e simpatizzanti i propri uffici legali per rendere esigibile quanto spettante».