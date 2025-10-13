È Annamaria la prima nata all’ospedale di Sapri dopo la riapertura del punto nascita

È la neonata Annamaria la prima bambina nata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Immacolata” di Sapri, dopo la chiusura forzata dello scorso primo settembre.

Una nascita che riporta la “vita” nel Punto Nascita del nosocomio del Golfo di Policastro, a seguito della sospensiva del Tar Campania relativamente alla delibera regionale che ne stabiliva la chiusura.

A Sapri si torna a nascere

È stato dunque un fiocco rosa ad aprire le porte del reparto che darà nuovamente speranza a tutte le partorienti che nei mesi scorsi avevano lottato per il mantenimento attivo del Punto Nascita. La bimba, dal peso di 3,360 kg e lunga 51 centimetri, ha riportato la gioia e l’amore tra il personale medico e infermieristico dell’Immacolata, già pronto ad accogliere tutte le partorienti che nei prossimi giorni si recheranno presso la struttura ospedaliera per mettere al mondo I propri figli.

“Siamo ben contenti di avere ripreso le attività – ha affermato il Ginecologia Bruno Torsiello – Abbiamo riorganizzare I turni per essere fin da subito operativi e così è stato. Difronte ad una richiesta abbastanza urgente di una partoriente siano riusciti a far nascere la bambina. Tutto questo dimostra l’efficienza del nostro reparto. Da sempre siamo vicini a tutte le mamme e le partorienti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento”.