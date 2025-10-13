È Annamaria la prima nata all’ospedale di Sapri dopo la riapertura del punto nascita

È nata una bimba del pese di 3,360 chili e lunga 51 centimetri. È la prima nata dopo il provvedimento di riapertura del Tar

A cura di Maria Emilia Cobucci
Prima nata ospedale di Sapri

È la neonata Annamaria la prima bambina nata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Immacolata” di Sapri, dopo la chiusura forzata dello scorso primo settembre.

Una nascita che riporta la “vita” nel Punto Nascita del nosocomio del Golfo di Policastro, a seguito della sospensiva del Tar Campania relativamente alla delibera regionale che ne stabiliva la chiusura.

A Sapri si torna a nascere

È stato dunque un fiocco rosa ad aprire le porte del reparto che darà nuovamente speranza a tutte le partorienti che nei mesi scorsi avevano lottato per il mantenimento attivo del Punto Nascita. La bimba, dal peso di 3,360 kg e lunga 51 centimetri, ha riportato la gioia e l’amore tra il personale medico e infermieristico dell’Immacolata, già pronto ad accogliere tutte le partorienti che nei prossimi giorni si recheranno presso la struttura ospedaliera per mettere al mondo I propri figli.

Il commento

“Siamo ben contenti di avere ripreso le attività – ha affermato il Ginecologia Bruno Torsiello – Abbiamo riorganizzare I turni per essere fin da subito operativi e così è stato. Difronte ad una richiesta abbastanza urgente di una partoriente siano riusciti a far nascere la bambina. Tutto questo dimostra l’efficienza del nostro reparto. Da sempre siamo vicini a tutte le mamme e le partorienti del Golfo di Policastro e del Basso Cilento”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Futsal: Feldi in testa, Sporting secondo. Inizio da sogno per le salernitane

Doppia vittoria nel week-end per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Polizia

Salerno, deteneva pistola illegale: arrestato

L’uomo occultava una pistola calibro 7.65, risultata di provenienza delittuosa, all’interno di…

Albanella, inaugurati i laboratori inclusivi del progetto “Inesauribile voglia di vita”

La sede dei laboratori, è pensata per stimolare le persone con disabilità…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.