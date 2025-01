Disagi al liceo “Gatto” di Agropoli, la segnalazione degli studenti

Bagni guasti, contro soffittature danneggiate e intonaco che crolla nei corridoi. A segnalarlo sono gli studenti del liceo scientifico Alfonso Gatto. I problemi si registrano presso il plesso di via Fiamme Gialle.

La situazione

Qui, già prima delle vacanze di Natale, si erano segnalate criticità presso alcuni wc, prontamente chiusi dalla dirigente Anna Vassallo. Ma non solo: le infiltrazioni hanno portato al crollo o al danneggiamento dei pannelli che compongono la contro soffittatura. Inoltre le recenti piogge hanno provocato la caduta di alcuni calcinacci all’interno dei corridoi.

Gli interventi

Del caso è stata informata la provincia di Salerno, proprietaria dell’immobile, che nelle scorse settimane ha inviato sul posto i tecnici. Ieri mattina, invece, sono giunti sul posto gli operai dell’Arechi Service che, per quanto riguardano i bagni, hanno riscontrato un guasto idrico che ha determinato infiltrazioni che hanno provocato i danni. «I lavori termineranno entro una settimana», assicurano dall’istituto.

La dirigenza tuona: “A volte sono gli stessi studenti a creare danni“

Dalla dirigenza, al contempo, richiamano le famiglie a prestare maggiore attenzione ai comportamenti dei propri figli: «A volte sono gli stessi studenti a creare i danni». Sedie lanciate dalle finestre, calcinacci che vengono fatti cadere di proposito, water demoliti a calci, aule imbrattate. Questo il quadro che dall’Alfonso Gatto denunciano quotidianamente, invitando tutti ad un «maggior rispetto dell’ambiente che quotidianamente gli studenti frequentano».

Le rassicurazioni

La dirigenza dell’istituto, dal suo canto, ha messo in atto tutte le azioni per garantire un ambiente scolastico confortevole. I bagni guasti erano stati prontamente chiusi, permettendo comunque agli studenti di accedere ad altri servizi igienici e su ogni ulteriore danno, fanno sapere dalla scuola, si è sempre intervenuti in tempi rapidi. Di qui l’appello per un impegno che sia comune e finalizzato a garantire la salvaguardia degli ambienti dell’istituto.