“Detto tra Noi”, il video podcast di Antonella&Roberta: prima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30 Antonella&Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire temi di attualità, musica e spettacolo

A cura di Redazione Infocilento

Detto tra Noi” si fa podcast. Ogni mercoledì alle 14:30 Antonella&Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire temi di attualità, musica e spettacolo. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

Un format più vicino ai giovani che, spesso, saranno coinvolti nelle chiacchierate del mercoledì pomeriggio per conoscere meglio anche il mondo delle nuvole generazioni.

“Detto tra Noi podcast” vi aspetta ogni mercoledì sul canale 79 del DTT, in streaming sul portale infocilento.it e sull’app di InfoCilento.

