Continuare a Donare: appello dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV

L’Associazione Donatori Volontari Di Sangue Del Cilento ODV lancia un nuovo appello alla solidarietà con l’iniziativa intitolata “Continuiamo a donare“. L’associazione invita la cittadinanza a partecipare a una giornata straordinaria di donazione in programma per domenica 12 ottobre 2025.

La donazione

L’evento si terrà presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le donazioni saranno possibili nella fascia oraria mattutina, dalle 8.30 alle 13.00.

Oltre all’appuntamento speciale della domenica, è possibile donare anche durante la settimana dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania.

L’importanza di donare il sangue

Donare il sangue rappresenta un gesto di solidarietà e responsabilità civica che ha un impatto diretto e vitale sulla salute collettiva. Il sangue, infatti, è un elemento insostituibile, non riproducibile artificialmente in laboratorio, ma indispensabile per la vita. Le trasfusioni sono cruciali in una vasta gamma di situazioni mediche, tra cui interventi chirurgici complessi, traumi ed emergenze, ma anche nella cura di malattie croniche come anemie, talassemie, patologie oncologiche ed ematologiche. Mantenere una riserva ematica adeguata e costante è un patrimonio collettivo che garantisce cure efficaci a tutti, in qualsiasi momento di necessità.

L’iniziativa si inserisce nel costante impegno dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV per mantenere le scorte ematiche e assicurare la disponibilità di sangue per le necessità sanitarie del territorio.