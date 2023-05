Cinghiale taglia la strada ad un automobilista a Roccadaspide: è emergenza nel Cilento

Ieri sera un branco di cinghiali ha tagliato la strada ad un automobilista che percorreva i tornanti di località Casalotti, nel comune di Roccadaspide.

La dinamica

Uno degli ungulati, di grosse dimensioni, si è schiantato proprio contro l’auto e solo grazie alla fortuna il conducente è rimasto illeso.

Il cinghiale, deceduto subito dopo essersi scontrato con la vettura, è rimasto per diverso tempo al centro della carreggiata, rappresentando un vero pericolo per la circolazione.

L’intervento della Polizia Municipale

Sul posto sono giunti i componenti della Polizia Municipale di Roccadaspide, coordinati dal responsabile Giuseppe Miano, che hanno allertato l’Asl veterinaria di Salerno per far rimuovere la carcassa che spostata, non senza difficoltà a causa del peso e delle dimensioni, ai margini della carreggiata, sarà prelevata nelle prossime ore.

Nella zona sono tanti i sinistri verificatisi in pochi mesi a causa di cinghiali sbucati improvvisamente sulla strada.

I residenti hanno fatto appello alle istituzioni affinché si attivino per trovare una soluzione in grado di arginare il problema.

I precedenti

Di qualche settimana fa un’altra segnalazione di un abitante di Roccadaspide, Vincenzo Miano, geometra, che dinanzi alla sua abitazione, che affaccia proprio sulla Strada Statale 166 degli Alburni, in località Fonte, ha scorto un branco di piccoli cinghiali.

Gli ungulati, scesi a valle probabilmente in cerca di cibo, sono stati filmati mentre erano a pochi centimetri dall’arteria stradale.