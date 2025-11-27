Centola, cure odontoiatriche gratuite per i cittadini più fragili: ecco tutte le info utili

Un aiuto concreto per abbattere le barriere economiche, ecco tutte le info utili

A cura di Roberta Foccillo
Dentista

Il Piano di Zona Sociale Ambito S9, con il Comune di Sapri come capofila, ha diffuso un avviso pubblico per garantire l’accesso gratuito alle cure odontoiatriche ai cittadini in condizione di vulnerabilità sociale.

L’iniziativa, avviata dall’ASL Salerno, rientra nel Programma Nazionale “Equità nella Salute” (PNES) 2021-2027, nell’area dedicata a “Contrastare la Povertà Sanitaria”. Potranno beneficiare delle prestazioni odontoiatriche gratuite i cittadini con un ISEE inferiore a 10.000 euro, una soglia che individua le fasce più fragili della popolazione.

Un aiuto concreto

L’obiettivo del progetto è chiaro: abbattere le barriere economiche che spesso impediscono alle persone di curare la propria salute orale. La mancanza di risorse, infatti, porta molti cittadini a rinunciare a cure fondamentali, con conseguenze gravi non solo sul piano individuale, ma anche sulla salute pubblica.

Albanella: tutto pronto per la 30esima edizione della “Festa dell’olio d’oliva”

La finalità

Questa misura non si limita a fornire un sostegno economico, ma rappresenta un intervento di inclusione sociale, volto a garantire pari opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie. La salute orale, spesso trascurata, è un elemento essenziale del benessere complessivo e la sua tutela diventa un diritto da assicurare a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche.

Ecco cosa si potrà fare

Visita odontoiatrica;

Igiene orale; Estrazioni (eventuali); Ricostruzioni (eventuali); Prestazioni protesiche

