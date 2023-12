Capaccio: punta a realizzare una nuova scuola primaria e dell’infanzia

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, relativo alla realizzazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia “Tempa San Paolo – Scigliati”, per un importo complessivo di € 8.370.000,00. L’intervento sarà finanziato con Fondi da reperire previa candidatura del progetto a procedure concorsuali.

Il progetto

L’intento dell’amministrazione comunale è quello di realizzare una nuova scuola primaria e dell’infanzia che si andrà a collocare in un’area ben collegata con la rete dei mezzi pubblici e la rete viaria esistente. L’Ente negli ultimi anni ha avviato molteplici opere volte alla creazione di nuove scuole sicure e sostenibili, con l’obbiettivo di assicurare al territorio una “funzione didattica” idonea; l’area individuata pertanto dove realizzare questo nuovo plesso scolastico è alla località Tempa San Paolo – Scigliati.

Le iniziative recenti

Lo scorso 7 dicembre ha avuto luogo la cerimonia di posa della prima pietra per il progetto di delocalizzazione della scuola dell’infanzia sita alla località Precuiali, a causa del rischio idrogeologico. La nuova scuola dell’infanzia, situata alla località Gromola, in via Campitello, sarà realizzata secondo criteri bioecologici al fine di ottenere un edificio sano, confortevole, energicamente sostenibile, privo di barriere architettoniche e a basso impatto ambientale.

Avrà una superficie di circa 930 metri quadri e sarà in grado di ospitare quattro sezioni didattiche, per un totale di 105 alunni. La struttura comprenderà anche un’aula magna per le attività motorie al chiuso, per le feste con i genitori, per le attività ricreative e le riunioni. La scuola sarà inoltre dotata di un giardino esterno per le attività didattiche e di gioco all’aperto