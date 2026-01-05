Borgo di Camerota: il Presepe Vivente accende la notte del 5 gennaio

Il Borgo di Camerota si prepara a vivere una delle serate più suggestive del periodo natalizio con il Presepe Vivente, in programma oggi, lunedì 5 gennaio alle ore 19:00. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e cultura popolare, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Un percorso emozionale

Tra vicoli, scorci antichi e luci soffuse, la rappresentazione della Natività prenderà vita grazie alla partecipazione della comunità locale, che darà corpo a scene e personaggi della tradizione. Un percorso emozionale che accompagnerà i visitatori in un viaggio senza tempo, capace di raccontare la spiritualità del Natale attraverso immagini, suoni e gesti semplici.

Tra fede e musica

Ad arricchire la serata sarà la musica dal vivo con Pina Speranza & CilentoTarant, protagonisti di un momento musicale che intreccia sonorità popolari e identità cilentana, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Non mancheranno spazi dedicati alla gastronomia, con profumi e sapori tipici che renderanno l’esperienza ancora più autentica.

Il Presepe Vivente del Borgo di Camerota si conferma così un evento capace di richiamare residenti e visitatori, valorizzando il patrimonio storico e culturale del territorio e rafforzando il senso di comunità. Una serata pensata per chi desidera vivere il Natale nella sua dimensione più intima e partecipata, lasciandosi guidare dalla tradizione e dall’emozione del racconto.