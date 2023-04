Agropoli, sicurezza stradale: continua la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

Ad Agropoli la sicurezza stradale è una priorità: interventi per gli attraversamenti pedonali rialzati su punti sensibili del territorio stanno continuando per prevenire le corse notturne di auto e moto. Via Colombo, via S. Pio X e via Risorgimento sono state le prime aree ad essere interessate da questo tipo di intervento, con l’aggiornamento della segnaletica verticale con pannelli lampeggianti e pali dell’illuminazione.

All’appello manca il Lungomare

Tuttavia, manca ancora all’appello via San Marco, dove i lavori di fresatura sono in corso in attesa della stesa di nuovo asfalto (in base alle condizioni meteorologiche). Solo dopo questi interventi, verranno predisposti gli attraversamenti pedonali rialzati (ma non dossi, che sono vietati).

Ma i lavori non finiscono qui: la pubblica illuminazione verrà presto aggiornata con l’installazione di lampade a led, sostituendo quelle vecchie e di vecchia concezione. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha dichiarato che questo renderà il lungomare più sicuro, con una maggiore visibilità per tutti gli utenti della strada.

Il commento

«Un passo alla volta – dice il sindaco Mutalipassi – ci impegniamo per la crescita e il miglioramento della nostra città, che diventa ancora più bella, più ordinata ed accogliente»