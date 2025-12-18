Agropoli, caos alla sede Inps: donna danneggia gli uffici e aggredisce i presenti

Tensione ad Agropoli: una donna danneggia la sede Inps di via De Gasperi e lancia oggetti contro utenti e personale. Intervengono Carabinieri e Polizia Municipale

A cura di Ernesto Rocco

Momenti di forte concitazione si sono vissuti nella mattinata di oggi ad Agropoli, dove un si è rischiata una vera e propria aggressione al personale dell’ufficio Inps. Intorno alle ore 11:00, una giovane donna ha manifestato segni di forte insofferenza che l’hanno portata a compiere atti vandalici sia all’interno che all’esterno della struttura pubblica.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la donna originaria del napoletano ma residente nel centro cilentano, si era recata presso gli uffici senza prenotazione e senza fornire i suoi dati, per richiedere alcune informazioni relative alla sua posizione retributiva.

La situazione è precipitata rapidamente. Dopo una prima reazione verbale concitata, la giovane è uscita dall’edificio continuando a inveire contro i presenti, per poi raccogliere degli agrumi dagli alberi situati lungo la via. Rientrata nei locali, ha iniziato a lanciare i frutti contro gli utenti e il personale.

L’intervento della guardia giurata e delle forze dell’ordine

Il peggio è stato evitato grazie alla prontezza della guardia giurata, in servizio presso la sede, che sebbene fosse stata colpita, è riuscita a contenere la furia della donna e ad allontanarla dai locali. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Agropoli insieme agli agenti della Polizia Municipale.

Le forze dell’ordine hanno lavorato per riportare la calma e identificare la responsabile, per la quale è prevista la denuncia all’autorità giudiziaria per quanto accaduto.

I danni alla struttura e le conseguenze

Oltre al rischio per l’incolumità dei presenti, l’episodio ha lasciato segni evidenti sull’immobile che ospita gli uffici. Il bilancio dei danni riporta pareti imbrattate, vasi danneggiati e fiori strappati, a testimonianza della violenza dell’accaduto.

L’episodio ha scosso i presenti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza in città.

