Agropoli: a dicembre la riapertura dell’Antiquarium

Dopo anni d'attesa l'Antiquarium di Agropoli è pronto a riaprire i battenti

A cura di Angela Bonora

Dopo anni d’attesa l’Antiquarium di Agropoli è pronto a riaprire i battenti. Lo ha annunciato durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco Roberto Mutalipassi.

Una buona notizia considerato che il museo presso il palazzo civico delle arti era stato al centro di polemiche poiché oggetto di un furto che aveva portato alla sua definitiva chiusura.

Ora l’annuncio della sua riapertura già prima della fine dell’anno.

Leggi anche:

Agropoli: un comitato scientifico per l’Antiquarium

Le dichiarazioni

«Abbiamo concordato con la Soprintendenza che in occasione della prossima Borsa del Turismo faremo una conferenza stampa in cui annunceremo la data di apertura dell’Antiquarium che probabilmente sarà nella seconda settimana di dicembre», ha annunciato Mutalipassi.

Il primo cittadino, poi, si è soffermato su ulteriori possibili novità: «Stiamo completando le procedure anche per garantire l’apertura del museo del mare affinché il Palazzo civico, un luogo così iconico per la città, sia aperto nella sua interezza», ha precisato.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eccellenza: l’Ebolitana completa la rimonta e aggancia la capolista Apice

Al Dirceu finisce 3 a 1 contro la Pol. Puglianello. Nell'intervallo anche…

Eccellenza, secondo tempo fatale al Santa Maria: ko con il Castel San Giorgio

Un gol nel secondo tempo condanna i giallorossi alla sconfitta

Promozione: l’Agropoli impatta con il Centro Storico Salerno

Inutile il forcing nel finale dei delfini, il risultato resta fermo sull’1…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79