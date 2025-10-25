Agropoli: a dicembre la riapertura dell’Antiquarium

Dopo anni d’attesa l’Antiquarium di Agropoli è pronto a riaprire i battenti. Lo ha annunciato durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco Roberto Mutalipassi.

Una buona notizia considerato che il museo presso il palazzo civico delle arti era stato al centro di polemiche poiché oggetto di un furto che aveva portato alla sua definitiva chiusura.

Ora l’annuncio della sua riapertura già prima della fine dell’anno.

Le dichiarazioni

«Abbiamo concordato con la Soprintendenza che in occasione della prossima Borsa del Turismo faremo una conferenza stampa in cui annunceremo la data di apertura dell’Antiquarium che probabilmente sarà nella seconda settimana di dicembre», ha annunciato Mutalipassi.

Il primo cittadino, poi, si è soffermato su ulteriori possibili novità: «Stiamo completando le procedure anche per garantire l’apertura del museo del mare affinché il Palazzo civico, un luogo così iconico per la città, sia aperto nella sua interezza», ha precisato.