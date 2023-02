Addio a Cristoforo Cobucci: Alfano piange l’ex sindaco

È arrivata questo pomeriggio la notizia della morte del Dottor Cristoforo Cobucci, un uomo di notevole spessore e grande valore per la società. Egli è stato Sindaco del comune di Alfano, ma soprattutto un medico che ha messo il proprio sapere e le proprie competenze al servizio della comunità.

Chi era Cristofaro Cobucci

La sua figura può essere considerata quella di un uomo e un medico di altri tempi, il cui impegno e dedizione sono stati esemplari e di grande ispirazione per tutti. Il suo operato e i suoi insegnamenti non saranno mai dimenticati e rimarranno impressi nella memoria delle generazioni future.

Domani la salma del Dottor Cobucci verrà accolta presso il cimitero di Alfano.

Il cordoglio

“Esprimo con grande commozione le mie più sentite condoglianze ai suoi figli, ai parenti e in particolare alla sua moglie Giannina, che è stata la sua compagna di vita per oltre cinquanta anni”. Così il sindaco di Alfano, Elena Anna Gerardo.

“Il Circolo PD di Camerota si unisce commosso e partecipe al dolore che ha colpito la famiglia e la comunità del carissimo Dottor Cristoforo Cobucci, il quale, sia come medico che come politico, ha profuso le sue energie e la sua passione civica al servizio della professione medica e dell’agone politico. Il dott. Cobucci non ha fatto mancare la sua competenza professionale e la sua profonda umanità a quelli che soffrivano nel corpo e nell’anima, né la sua onestà intellettuale e politica nei confronti delle istituzioni”. Così una nota dei Dem di Camerota.