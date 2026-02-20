Pisciotta, Christian Greco nell’Assemblea Provincia del Pd

«Ho avuto l’onore di essere stato eletto nell’Assemblea Provinciale del Partito Democratico», ad annunciarlo Christian Greco, componente del Pdi di Pisciotta.
Le dichiarazioni di Greco
«Assumerò questo incarico con profondo senso di responsabilità, con l’impegno e con quella dedizione al Partito che mi ha da sempre contraddistinto nel mio percorso politico e umano – prosegue il giovane cilentano – Per chi come me crede nella politica come servizio e militanza, questa elezione rappresenta un impegno di grande valore verso tutta la nostra comunità».
Poi, sulle prossime sfide: «In un momento storico così complesso, la politica ha l’obbligo morale di tornare a essere bussola e speranza, offrendo risposte serie e prospettive concrete.
Lavorerò per un Partito che sappia stare tra le persone, mettendo al centro i temi del lavoro, delle politiche sociali, dello sviluppo economico e offrendo nuovi spazi e opportunità ai nostri giovani. Il nostro impegno deve essere costantemente rivolto all’ascolto dei territori e alla valorizzazione dei nostri Circoli, che devono essere il fulcro del confronto e dell’azione politica, partendo dai bisogni reali e agendo sempre nel segno dei valori che ci uniscono».
Infine i ringraziamenti a Giovanni Coscia, eletto Segretario, e a Tino Iannuzzi, eletto Presidente dell’Assemblea Provinciale.