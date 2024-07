Capaccio Paestum: spari in un hotel alla Laura, ci sono feriti

Attimi di terrore in un noto hotel in località Laura di Capaccio Paestum.

Intorno alle ore 23.40 due persone, non ancora identificate, hanno fatto irruzione nel centro congressi della struttura dove era in corso una riunione il Deaf International Festival Internazionale del Sordo 2024, in programma dal 9 al 13 luglio e avrebbero aperto il fuoco.

Spari in un hotel, i soccorsi

Sul posto sono giunti prontamente i Carabinieri della Stazione di Capaccio e i militari della compagnia di Agropoli.

Immediato anche il soccorso delle ambulanze del 118, che hanno lasciato velocemente l’hotel con a bordo i feriti in direzione degli ospedali di San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e al San Luca di Vallo della Lucania.

Stando alle prime ricostruzioni ci sarebbero diversi feriti gravi, ma non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato al gesto.

I militari dell’arma, invece, sono alla ricerca dei due fuggitivi, che dopo aver compiuto il gesto sono scappati a piedi.