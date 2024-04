Rubata la borsa di un’insegnante nella scuola dell’Infanzia di Auletta

Ancora furti nel Vallo di Diano. Nel pomeriggio, è stata rubata la borsa di una maestra della scuola dell’Infanzia di Auletta. La donna aveva riposto la borsa su una cattedra e qualcuno, in un momento di distrazione della donna, si è impossessato della borsa per far perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

Sul posto i Carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Fabio Pignatiello.

Ancora un furto, ancora una borsa rubata ad una donna, questa volta ieri sera, in via Delle Grotte a Polla. Stesso modus operandi del furto messo in atto nei giorni scorsi a Sant’Arsenio. Su questo caso indagano i Carabinieri della Stazione di Polla guidati dal comandante Davide Guglielmini.