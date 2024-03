San Mauro La Bruca Comune Green, arriva il “Mangiaplastica”

Il Comune di San Mauro La Bruca, guidato dal sindaco Nazario Ricco, ha richiesto il contributo per l'anno 2024 per l'acquisto di un eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo.

Cos'è il “Mangiaplastica”

Un eco-compattatore è un macchinario per la raccolta differenziata in grado di ridurre il volume di bottiglie di plastica (PET), flaconi di detersivi e lattine di alluminio ,favorendone il riciclo. Rappresentano una tecnologia molto avanzata perché in grado di rendere pulito il materiale smaltito al punto da poter essere riciclato nell'immediato. L'Ente si impegna così a promuovere l'educazione ambientale utilizzando la tecnologia del “riciclo incentivante”.

I fondi

Il Ministero della Transazione Ecologica, tramite il programma sperimentale “Mangiaplastica” concede contributi per l'acquisto di eco- compattatori, per la raccolta delle bottiglie in PET, con un importo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

I soggetti beneficiari si impegnano a mantenere gli eco-compattatori in proprio possesso ed in uso in favore dell'utenza per almeno tre anni dal momento dell'attivazione, e si impegnano inoltre a fornire al Ministero della Transizione Ecologica, su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l'efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale in oggetto.