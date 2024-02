A Corleto Monforte arriva il taxi sociale: pubblicata manifestazione di interesse per conducenti

Se ne era discusso anche durante l’ultima riunione del Consiglio Comunale ed ora l’iter, per attivare il servizio di “Taxi Sociale” nel comune di Corleto Monforte, procede spedito. L’ente comunale, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, ha già pubblicato l’avviso pubblico con tutte le regole da seguire per far sì che gli interessati ad iscriversi all’elenco dei conducenti del Taxi Sociale possano rispondere alla manifestazione di interesse.

Il taxi sociale: cos’è

Il servizio servirà a porre rimedio alla mancanza di trasporto pubblico verso alcune destinazioni in cui sono presenti strutture socio-sanitarie utili in modo particolare alle persone anziane che costituiscono la maggior parte dei residenti del comune o a quanti ne hanno più bisogno.

Il servizio di “Taxi Sociale” mira, dunque, a promuovere il benessere dei cittadini e a rispondere alle esigenze di mobilità della popolazione al fine di garantire a tutti, senza discriminazioni, il diritto di vivere dignitosamente nel loro paese senza privarsi dei servizi socio-assistenziali essenziali di cui necessitano.

Come funziona

Il servizio di “Taxi Sociale” sarà erogato compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto e del personale incaricato dall’amministrazione comunale di Corleto Monforte che è l’ente titolare del servizio.

I moduli di iscrizione all’elenco dei conducenti addetti allo svolgimento del servizio sono già reperibili sia presso gli uffici comunali di Corleto Monforte sia online all’indirizzo www.comune.corletomonforte.it .

Al raggiungimento di un numero cospicuo di conducenti si terrà una riunione organizzativa durante la quale saranno illustrate nel dettaglio le modalità di erogazione, di attivazione e di fruibilità del servizio.