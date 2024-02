Parco, va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per l’Ente

Va in pensione ma continuerà a dare il suo contributo all’Ente Parco; lo stesso ha deciso di conferire all’ex dipendente Dott. Nicolino Catino, già Responsabile dell’Ufficio Progetti Comunitari e Patrimonio Immobiliare, l’incarico di collaborazione a titolo gratuito per il prossimo anno.

L’ex dipendente supporterà lo Staff della Direzione dell’Ente Parco

Attualmente, tutti i servizi dell’Ente registrano una forte carenza di personale in organico dovuti ai numerosi collocamenti a riposo registrati negli ultimi anni ed alle difficoltà di natura formale, in ragione dei vincoli sulle assunzioni di personale introdotti già da tempo dal legislatore.

Per queso l’ex dipendente, andato in quiescenza lo scorso 1° febbraio, con la sua esperienza e il suo bagaglio professionale, avrà la possibilità di supportare gratuitamente lo Staff della Direzione dell’Ente Parco per lo svolgimento e in continuazione delle attività già precedentemente svolte.

La normativa

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.