Il Campionato Centro-Sud Karate Colored 2024 al PalaSele di Eboli ha calamitato l’attenzione di campioni mondali e internazionali

Ha fatto tappa a Eboli la più importante e prestigiosa competizione per cinture colorate di karate in Italia. Una kermesse sportiva, che porta la firma nell’organizzazione e nel coordinamento della Bracciante Promotion, che ha richiamato l’attenzione di addetti ai lavori, team sportivi provenienti da varie zone d’Italia e numerosi atleti grandi e piccoli, con famiglie al seguito.

L’iniziativa

Ospitata al PalaSele di Eboli, la performance sportiva ha visto centinaia di atleti calpestare tatami allestiti per l’occasione. Ospite, tra gli altri, del Campionato Centro-Sud Colored 2024 il campione Angelo Crescenzo. Al Palasele ha portato i saluti anche la campionessa Terryana D’Onofrio.

La gara

La gara, riservata alle specialità katà (forme) e kumitè (combattimento), per gli atleti under 10, under 12, under 14, cadetti, assoluti, maschili e femminili, improntata, solo verso le cinture colorate (fino a marrone – 1° kyu), registra un altro strepitoso successo organizzativo: oltre 900 atleti, 80 associazioni provenienti da 20 regioni italiane, 50 Ufficiali Gara, chiamati al giudizio e gestione delle competizioni, 50 componenti dello staff organizzativo, per un movimento sportivo impressionante.