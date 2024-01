Cade ancora l’Agropoli: il Giffoni Sei Casali si impone per 1 a 0

I Delfini non riescono a riscattare il poker subito a Sarno e cadono anche in casa contro il Giffoni Sei Casali. Gli uomini di Ambrosino fanno una performance scialba e inanellano la seconda sconfitta di fila, mancando l’aggancio ai rivali diretti che possono allungare.

Il primo tempo

Discreto approccio dei Delfini che hanno un paio di occasioni in apertura, entrambe su ispirazione di Capozzoli. Al 12’ su cormer la sfera arriva a Cesami che piazza di testa, la conclusione è precisa ma debole: salva Volzone. Al 15’ schema del fantasista di Aquara a liberare Calvanese, palla di poco al lato. Al 32’ occasionissima per il Giffoni Sei Casali. Conduce la sfera in progressione Giordano, uno due con Fortunato, e conclusione a giro che fa la barba al palo. Al minuto 40’ ancora Giffoni vicinissimo al vantaggio. Su una costruzione errata dei Delfini la palla arriva a Cirrelli, che a tu per tu con Romano mette fuori. Al tramonto della prima frazione ancora occasione per Giordano, che fallisce la sua seconda opportunità di giornata.

La ripresa

Agropoli ancora propositivo nei primi minuti della frazione. La prima occasione sul destro di Corado, il 9, però, calcia alle stelle. Poco dopo iniziativa di Capozzoli, ottima palla al centro: Onesto non arriva a battere a rete per questione di centimetri. Minuto 14’, cross sbilenco di Capozzoli, palla sulla traversa. Al 38’ bellissimo coast to coast di Rabbeni, ma Delfini che non riescono a trovare la via della rete. Al quarantesimo la doccia fredda per gli uomini di casa.

Errore marchiano di Romano in uscita, la sfera rimane lì, buona per Giordano che non si fa sfuggire la terza occasione propizia e fa uno a zero a porta sguarnita. Non c’è altro da segnalare, Agropoli-Giffoni Sei Casali finisce con il risultato di 0 a 1.