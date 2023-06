Forum dei Giovani ad Eboli, Ghiagano accusa: mancano unione, cooperazione e aggregazione

Soffia vento di protesta sulle modalità di gestione del Forum dei Giovani di Eboli. E dopo la presa di posizione dei consiglieri di minoranza Andrea Rocco, Generoso Di Benedetto, Francesco Giusti, Jennifer Palo e Ilenia Cuciniello, si registra anche la nota che porta la firma di Francesco Ghiagano, portavoce del movimento giovanile XD390, candidato coordinatore del Forum alle ultime elezioni.

La nota di Francesco Ghiagano

“Ero presente all’assemblea del Forum, poi non svoltasi a causa del non raggiungimento del numero legale. Deludente che un’istituzione come il Forum dei Giovani, dopo il decantato successo degli oltre 1600 votanti e i buoni propositi (che ad oggi restano buoni propositi da campagna elettorale!) di unione, cooperazione, aggregazione, non sia riuscito a coinvolgere né giovani esterni né la maggior parte dei consiglieri”, scrive Chiagano.

Le accuse alla minoranza

Infine attacca anche la cordata Rocco: “Ci sembrano inopportune le dichiarazioni circa il mancato raggiungimento del numero legale da parte di consiglieri che nemmeno erano presenti all’assemblea, come troviamo sterile la polemica circa l’appartenenza ad uno o all’altro schieramento politico quando, durante le elezioni, tutti millantavano la propria apoliticità ed apartiticità”.