Giornate Europee dell’Archeologia: Passeggiata alla Civitella, un viaggio nel passato sulle colline del Cilento

L’evento “Passeggiata alla Civitella” in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia si terrà sabato 17 giugno 2023. Organizzata dal Ministero della Cultura, questa iniziativa mira a promuovere il ricco patrimonio archeologico italiano. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno propone questa visita guidata gratuita al parco archeologico di Moio della Civitella.

Il Parco della Civitella

L’area dell’insediamento fortificato della Civitella risale al IV e al III secolo a.C. Situata sulla sommità di una collina omonima, gode di una posizione geografica strategica che permetteva il controllo di tutte le vie di accesso sia dall’entroterra che dal mare.

La fortificazione è costituita da un imponente circuito murario di circa 800 metri, che svolge la duplice funzione di cinta e terrazzamento. Presenta cinque porte di accesso, tra cui una monumentale, ciascuna caratterizzata da un design unico. All’interno dell’insediamento, si trovano tre terrazzi disposti a diverse altitudini, con una chiara separazione tra area sacra, pubblica e civile.

L’iniziativa

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e al patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’inizio della visita guidata è fissato per le 18:00 e sarà guidata dalla dott.ssa Maria Tommasa Granese, funzionario archeologo della Soprintendenza, e dalla dott.ssa Giovanna Baldo, referente archeologo per il Comune. Sarà un’opportunità unica per i partecipanti di immergersi nella storia e scoprire i segreti dell’antico insediamento fortificato della Civitella.