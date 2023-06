Allerta meteo Gialla in Campania: possibili temporali, grandinate e raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo Gialla per l’intera regione. Dalle 14 alle 21 di oggi, 1° giugno, sono previsti temporali improvvisi e repentini, accompagnati da grandinate, fulmini e raffiche di vento. L’evoluzione della perturbazione in corso mostra una forte instabilità meteorologica che potrebbe causare temporali intensi, sebbene localizzati.

Avviso di allerta meteo Gialla per la Campania

Il centro Funzionale della Regione, basandosi sull’analisi dei modelli matematici, ha valutato un possibile rischio idrogeologico di livello Giallo per l’intera Campania. Di conseguenza, è stato emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 14 alle 21 di oggi. Si prevedono precipitazioni improvvise e di notevole intensità, con la possibilità di grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Rischi associati alla perturbazione

La presenza di instabilità atmosferica e i cambiamenti climatici rendono possibili precipitazioni rapide e intense. Questo fenomeno può causare rischio idrogeologico, come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle strade, ruscellamenti con trasporto di materiale, e persino caduta di massi o fenomeni franosi in territori fragili. Inoltre, si avverte il rischio di danni alle coperture causati dalla grandine, danni alle strutture provvisorie e caduta di rami o alberi a causa delle raffiche di vento.

Raccomandazioni e attivazioni dei Comuni

Si raccomanda la massima attenzione, anche in assenza di precipitazioni, a causa del rischio residuo nelle zone precedentemente interessate dalle precipitazioni dei giorni scorsi. I Comuni sono invitati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici previsti, in linea con i piani comunali di protezione civile. È importante verificare anche la corretta ricezione dei messaggi da parte della Sala Operativa regionale.