Eboli: Ci sarebbe un disperso sui monti di Eboli, in località Ermice

L’elicottero che sorvola il cielo di Eboli. Il soccorso alpino, il soccorso speleologico, la protezione civile e le forze dell’ordine, Guardia di Finanza su tutte, uomini e mezzi sono impegnati in queste ore per le ricerche sul posto. Attimi concitati questi che si stanno vivendo in località Ermice, l’area a vocatura naturale fiore all’occhiello della Città di Eboli.

L’allarme è i soccorsi

Stando alle voci di qualche bene informato che si trova sul posto un giovane si sarebbe disperso lungo il sentiero naturale che si snoda da Eboli verso il Parco dei Monti Picentini.

Da questa mattina amici e parenti starebbe sulle tracce del giovane, poi lanciato l’allarme ufficialmente alle forze dell’ordine, le ricerche sono state avviate da un paio di ore.

Sul viale Amendola continuano a sfrecciare le auto dei soccorsi. C’è apprensione in Città.

Diversi volontari ebolitani a lavoro per le ricerche, accanto alle forze speciali.