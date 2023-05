Casal Velino, perde il controllo dell’auto e finisce nella zona pedonale

Notte di follia a Marina di Casal Velino. Intorno all’una e mezza di notte un’auto piccola e di colore scuro, perde il controllo e finisce lungo l’area pedonale.

La ricostruzione

Secondo i testimoni, il conducente proveniva ad alta velocità dalla zona del porto della località marina quando all’improvviso, per via di una pozzanghera, slitta e perde il controllo della vettura, finendo lungo la zona pedonale adiacente.

La folle corsa si arresta quando l’auto si schianta contro un ornamento stradale lì presente, poco avanti alla vetrina di un’attività commerciale. Cede però, la canalina di scolo di un palazzo.

Illeso per lo schianto, l’automobilista in brevissimo tempo riesce ad allontanarsi, anche prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sgomento e paura della gente presente sul posto. Fortunatamente non si registrano danni a persone.

Il precedente

Episodio, questo, che arriva quasi in contemporanea con quanto accaduto a Castellabate, dove un 32enne di Montecorice, mentre era intento a filmarsi al volante sui social, è andato a schiantarsi, nei pressi della Via del Mare in località Buonanotte.