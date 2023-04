Cade e si ferisce lungo i sentieri del fiume Sammaro

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi tra Sacco e Roscigno. Un escursionista è rimasto ferito mentre attraversava i sentieri che costeggiano il fiume Sammaro.

La dinamica dell’accaduto

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe caduto ferendosi ad una gamba. Immediatamente è scattato l’allarme. Considerata la zona impervia è stato necessario l’Intervento di un’eliambulanza per raggiungere il malcapitato.

Individuato dai soccorritori è stato imbracato e portato a bordo dell’elicottero per essere poi trasferito in ospedale. L’uomo ha riportato la frattura di tibia e perone.

Il precedente

Proprio oggi un episodio simile è avvenuto a San Giovanni a Piro. Una donna originaria di Como, appartenente ad una comitiva, ha avvertito un malore lungo un sentiero che congiunge Scario con il pianoro di Ciolandrea. L’intervento dei sanitari del 118 con un’eliambulanza, insieme ai volontari del CAI, ha permesso di raggiungerla e trasportarla in ospedale. Per fortuna non è in gravi condizioni.