Verona-Salernitana: le probabili formazioni della gara di domani

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nella serata di domani, al Verona. Allo stadio “Bentegodi”, infatti, i granata con 21 punti in classifica tornano in campo attesi, alle ore 18:30, dall’intreccio con gialloblù a quota 14. La gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, la terza del girone di ritorno, sarà diretta da Paolo Valeri di Roma 2.

Le probabili formazioni di Verona- Salernitana

Queste le probabili della sfida di domani tra Hellas Verona e Salernitana.

VERONA Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Braaf; Djuric. Allenatore: Zaffaroni-Bocchetti

SALERNITANA Ochoa; Bronn, Lovato, Troost-Ekong, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Bonazzoli, Dia. Allenatore: Nicola

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Hellas Verona e Salernitana.

PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Ekong, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Le parole di Davide Nicola

“Abbiamo deciso di fare la rifinitura davanti al nostro pubblico per iniziare a vivere già da oggi il clima partita e sentire il sostegno dei nostri tifosi. Oggi faremo le ultime valutazioni per capire chi giocherà domani dall’inizio, dovremo essere particolarmente attenti perché hanno uno stile di gioco consolidato da anni. Il Verona è una squadra aggressiva, attuano una forte pressione quindi dovremo essere bravi a girare velocemente la palla e sfruttare gli spazi che si libereranno. Vogliamo proporre le nostre idee per fare bene. Dobbiamo avere capacità di esprimere noi stessi mantenendo un livello di consapevolezza ed entusiasmo elevatissimo per conquistare ciò che vogliamo”.

I precedenti del match

Sarà il quarto confronto in massima serie tra Hellas Verona e Salernitana quello in programma lunedì alle 18:30 allo “Stadio Bentegodi”. Un pareggio e due vittorie campane nei precedenti; in ognuna di queste sfide sono sempre stati segnati almeno tre gol.

Lo stato di forma delle due squadre

Da inizio 2023 e con Zaffaroni in panchina, il Verona ha subito appena quattro gol in sei giornate (media di 0.66 a match), dopo che aveva registrato una media di 1.9 nei precedenti 15 turni; solo il Napoli (tre reti concesse) ha fatto meglio in questo anno solare nel massimo torneo. Dopo aver vinto contro il Lecce nell’ultima trasferta (2-1) la Salernitana potrebbe ottenere due successi esterni di fila nella massima serie per la seconda volta – la prima è arrivata lo scorso aprile sempre con Davide Nicola in panchina.

Nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione soltanto il Nottingham Forest (12) ha subito più gol da fuori area della Salernitana (nove) – tuttavia, soltanto l’Elche (zero) ha realizzato meno reti dalla distanza del Verona (uno); Allo stesso tempo nel 2023 solo l’Atalanta (quattro) ha segnato più gol da fuori area rispetto ai granata (tre) in Serie A.

Pillole sulla gara

Tutte le ultime quattro reti di Boulaye Dia in Serie A sono arrivare in trasferta; a partire da novembre il giocatore della Salernitana ha partecipato a cinque gol in gare esterne nel torneo (quattro centri e un assist) nel periodo solo Victor Osimhen (sei) ha fatto meglio di lui fuori casa in questo campionato.

Federico Bonazzoli ha realizzato 12 gol in Serie A con la maglia della Salernitana e con una rete supererebbe Marco Di Vaio, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi di questa squadra nella competizione.

Grigoris Kastanos ha realizzato la sua prima e fin qui unica rete in Serie A contro il Verona il 9 gennaio 2022 grazie a una punizione diretta diventando il primo cipriota a segnare nella massima serie. Anche Domen Crnigoj ha realizzato il suo primo gol in Serie A proprio contro il Verona il 5 dicembre 2021 quando vestiva la maglia del Venezia.