Bruno Sodano: risposta all’articolo polemico di Dissapore sul Cilento

Un articolo pubblicato sul sito dissapore nei giorni scorsi ci ha sorpreso, lasciandoci perplessi. Molti dei concetti espressi nell’articolo – alcuni oggettivamente veritieri – affrontano il tema della ristorazione nel Cilento con, a nostro avviso, una buona dose di qualunquismo. Per iniziare: “Nei lidi sulla bellissima costiera cilentana, e nelle trattorie dell’entroterra, quest’estate i prezzi si sono alzati ai livelli delle metropoli, e soprattutto i piatti nei menu sono diventati più fighetti”. Questo è solo il riassunto introduttivo dell’articolo in questione che andremo ad analizzare punto per punto in quanto “ok alle critiche costruttive” ma per parlare di un territorio bisogna viverlo e definirsi “adottivi di un posto” per qualche giorno di vacanze all’anno ci sembra un azzardo. Così come non si può far di tutta l’erba un fascio riportando l’esperienza di un posto equiparandola a tutti.

Cominciamo col dire che il Cilento – territorio che ha una vita turistica di 3 mesi estivi e dei week end di primavera – ha subito negli ultimi anni l’influenza positiva di diversi giovani che hanno deciso di COMBATTERE letteralmente ogni giorno con un territorio che ha molto da offrire ma che ha una mentalità oggettivamente paesana (non parliamo di tutti ma di tanti) governata troppo spesso da chi fa fatica a riconosce un merito ai propri cittadini che riescono a creare valore .

Tutto questo noi lo sappiamo ma nulla di ciò ha a che vedere con le accuse mosse nel pezzo in questione. In grassetto riportiamo il virgolettato del testo dell’articolo e sotto la nostra risposta punto per punto .

“Avete presente dove si è fermato Cristo? Ecco, subito dopo Eboli inizia il Cilento” quindi se Eboli è l’ultimo paese civilizzato del sud, preparatevi ad entrare nella Jungla a quanto pare.

“L’acqua che può mancare il 15 agosto, stradine strette e mezzo franate da decenni, gente che non ti accoglie proprio a braccia aperte ma resta lì tra il diffidente e lo scocciato. Dal punto di vista del turismo gastronomico, tutto questo produce un’offerta fatta di prezzi accessibili e porzioni abbondanti, di qualità media con picchi verso l’alto ma anche verso il basso” che tradotto vale a dire: non fa nulla che i servizi siano pessimi e la cura del territorio lasci il tempo che trova … a tavola troverete la pace, mangiare tanto a prezzi accessibili.

“A livello qualitativo: sembra che i ristoratori cilentani abbiano scoperto bell’e buono le possibilità della cucina di pesce”. Ecco, adesso a Dissapore chi glielo spiega che il Cilento ha una costa di 100 Km con ben 11 porti partendo da Agropoli fino a Sapri (ovvero un porto ogni 9 km circa) e che intere famiglie di pescatori continuano a sostenersi con quello che il mare offre da anni? Le trattorie di mare sono una costante fissa nei paesi di mare ma non da oggi, da decenni e decenni. Ai tempi d’oro, le vere locande di mare, erano affollate da turisti provenienti da tutta la regione. E una delle cose più belle da vivere (come oggi del resto) era veder arrivare i pescherecci al porto per potersi assicurare il pescato migliore. Una delle attività più caratteristiche di Marina di Camerota è la Lamparata. Un peschereccio che parte con i turisti verso l’una di notte, si pesca insieme e poi si cucina quello che si è pescato. Il Cilento è la patria del pesce povero: oggi un kilo di alici arriva a costare anche 8.00€ ma 30 anni fa, a Pioppi, lo regalavano. Un’abbondanza di pesce che ha reso felici migliaia di passanti e centinaia di locali. Ovviamente la cucina di pesce tradizionale non aveva grandi velleità tecniche. Piatti semplici e immediati. Il fascino, però, di questa tradizione casalinga, supera anche le aspettative (o meglio le superava).

Quando leggo un articolo di un giornalista del settore food che dovrebbe usare la propria penna per educare alla buona cucina dire: “dove puoi mangiare tanto spendendo poco, tollerando il servizio moscio e qualche disattenzione” è mortificante. Professare che la cucina buona è solo quella metropolitana mentre i paesani devono limitarsi a fare fusilli e castrato a 5€ (e non fa niente se sono crudi dentro e molli fuori tanto ci può stare visto che sono abbondanti) è denigratorio e offensivo nei confronti di tutti quei giovani che provano a fare un lavoro più attento in un territorio spesso abbandonato da chi li amministra e nonostante tutto ci provano.

“Il cosiddetto soffritto, che non è il trito di verdure aromatiche ma uno spezzatino di pezzi di scarto, a Napoli detto anche zuppa forte”. Di scarto? Con una frase buttati nel gabinetto anni e tempo speso a valorizzare il quinto quarto, parte poco nobile dell’animale ma molto interessante sotto il punto di vista gastronomico considerando che ormai i maggiori chef internazionali hanno realizzato piatti pazzeschi utilizzando “gli scarti” che sarebbe meglio definire “pezzi da recupero” senza etichettarli come cibo per cani.

“La pasta fresca fatta a mano, piatti che in casa erano le rarità del dì di festa e i ristoranti propongono come specialità tipiche”. Avrei dovuto invitare il giornalista a pranzo da mia nonna, cilentana doc, non solo i giorni di festa ma tutti i giorni. Se è vero – ed è vero – che buona parte della cucina cilentana si fonda sul vegetale e sull’animale, è anche vero che la pasta fatta in casa come i fusilli e le lagane è elemento cardine della tradizione cilentana. Non tutti potevano permettersi di andare in bottega a comprare la pasta ma buona parte dei contadini mietevano il grano: le massaie cilentane preparavano tutti i giorni il piatto di pasta ai mariti stanchi e spesso proponevano al consorte cavatelli o lagane conditi con quello che l’orto regalava.

“Ricordo precisamente l’anno – si era già nel nuovo millennio – in cui vidi comparire uno spaghetto alle vongole, un’impepata di cozze: lo stabilimento si era dotato di cucina, e a quel punto, davanti al mare, perché non proporre semplici piatti di pesce? Flash forward a stamattina: “Vuole provare la nuova creazione dello chef, paccheri crema di zucca pecorino e cozze?” (18 euro)”. Quindi, nei lidi, sono ammesse le freselle per sopperire alla frittata di pasta ma se poi si inizia a fare un po’ di qualità sull’offerta gastronomica non va bene… perché? Questa è la domanda. Perché è un neo constatare che in un territorio difficile come al Cilento ci sono aziende che ampliano le proprie offerte generando diversi posti di lavoro e aumentare il consumo di prodotti anche locali?

“Ma quest’anno, appunto, ho notato lo stacco anche nell’entroterra: il ristorante X, immerso nel bosco, ha cambiato gestione, dice che si mangia benissimo. E che fanno? “Cucina cilentana e di mare”. Una rondine fa primavera? L’entroterra cilentano comprende una infinità di comuni distribuiti in circa 100 km solo in lunghezza. Nonostante siano tutti cilentani, ognuno ha la propria storia. Fare di un caso la regola lo trovo davvero deleterio, soprattutto da chi fa informazione.

“Perché poi, e di conseguenza, puoi mettere prezzi più alti: in Cilento giuro che quest’anno non ho visto un primo a meno di 15 euro, tanto che ogni volta alzo la testa dal menu per sincerarmi di essere a casa mia e non sui Navigli” Scusi Signor De Marco, ma lei ha mai mangiato sui navigli? Un cocktail le costa 18€. Ma poi, che paragone è? Prendendo un caso su 1000: Lagane e ceci di cicerale. Sa quanto costano i ceci di cicerale? 8€ al kilo. Sa quanto costa realizzare le legane? Oltre alla materia prima che effettivamente non arriva a 50 centesimi di euro esiste una componente lavoro. Per realizzare le lagane ci vogliono ore e la povera massaia ne investe tante, troppe. Realizzare un kilo di lagane fra lavoro (le vogliamo paghiamo almeno 8 € l’ora queste povere donne) e materia prima costa circa 12€ al kilo che uniti ai ceci arriviamo a 20€. Da questo, escono circa 8 porzioni. Arriviamo a 2.50€ di sola materia prima. Un olio buono lo vogliamo usare? Il gas lo utilizziamo per cucinare (per cucinare i ceci ci vogliono circa due ore). I costi cucina, personale, acqua e corrente li consideriamo? Senza contare che stiamo parlando di un piatto che seppur povero, è una prelibatezza per pochi. Un piatto di lagane e ceci di Cicerale dovrebbe costare 10.00€ per dare rispetto sia al piatto che a chi l’ha cucinato. Ma poi arriva lei, che fa informazione gastronomica, che mi dice: ma che stiamo sui navigli? Suvvia parliamo di due ceci e un po’ di farina e acqua. Forza che stiamo nel Cilento, avete le strade rotte e i camerieri lenti: 5€ è ben pagato.

A nostro parere Il Cilento ha tante difficoltà a partire dalle amministrazioni che lo rappresentano, per continuare con i servizi e la sua attrattiva fin troppo wild ma comunicare – e conseguentemente influenzare una categoria di persone- alimentando il “se magna assai e se spende poco” come giustificazione alla carenza di professionalità e servizi adeguati, portando in analisi un caso su mille e puntare un dito (evidentemente storto) nei confronti di una realtà che davvero combatte con se’ stessa. Che qualcuno nel Cilento – territorio che si apre ai suoi ospiti con paestum ed i suoi tre ristoranti stella Michelin faccia una cucina più attenta e meno dozzinale dovrebbe essere apprezzato più che criticato e chi fa il giornalista gastronomico per professione.

Concludo dicendo che è bello avere un territorio che mantiene alta la sua tradizione ma mulignane mbuttunate, fusilli e foglie e patate non si possono mangiare tutti i giorni. Come del resto non credo che a Rimini facciano solo piadine o a Bologna solo tagliatelle e tigelle.

Per chi vuole approfondire, ecco il link dell’articolo in questione