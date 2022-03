“Insulti e minacce dell’ex comandante dei carabinieri”: testimonianza choc a Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. Colpo di scena nel corso dell’udienza del processo a carico di un ex ufficiale giudiziario e di numerosi avvocati del Foro di Vallo della Lucania. Durante la deposizione di un testimone dell’Accusa davanti al Collegio Penale del Tribunale vallese sarebbe emerso un comportamento violento da parte dell’allora comandante dei Carabinieri della locale compagnia.

Insulti e minacce dall’ex comandante dei carabinieri: la testimonianza

Il testimone avrebbe infatti riferito di essere stato sentito a sommarie informazioni testimonialo circa quattro anni fa dai Carabinieri di Vallo della Lucania e di aver dovuto, a causa di un cattivo ricordo, patire gli insulti e le minacce rivoltegli dal comandante dell’epoca intervenuto insultandolo e minacciandolo

Testualmente lo avrebbe chiamato “cane e bugiardo” ed in più lo avrebbe minacciato di arrestarlo addirittura arrivando a tentare di provocarne una reazione istigandolo ad impugnare un posacenere e lanciarlo.

Il testimone non avrebbe ricordato il nome della persona in questione, ma ha saputo descriverlo fisicamente, aggiungendo che lo stesso attualmente non presta più servizio nel centro cilentano.

La testimonianza ha destato non poche perplessità tra i presenti, considerato il ruolo rivestito dal presunto autore di insulti e minacce.