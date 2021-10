Lavori al teatro di Velia: ci sono degli indagati

ASCEA. I lavori eseguiti presso il teatro di Velia sarebbero da considerarsi come opere di restauro e non come interventi di manutenzione straordinaria. Pertanto, in quanto tali, per poter essere realizzati avrebbero avuto bisogno di una procedura diversa da quella posta in essere dal Parco Archeologico e in particolare avrebbero avuto bisogno di ulteriori autorizzazioni. In loro assenza si sarebbe configurato un abuso.

E’ quanto emerso a margine di un’ispezione eseguita a Velia dai carabinieri della stazione di Ascea e dal personale dell’ufficio tecnico comunale, a margine del quale è finito sotto i riflettori anche l’ex direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel, oggi in carica a Pompei.

La questione era stata già sollevata dalla senatrice del Gruppo Misto Margherita Corrado, la quale aveva segnalato il caso alla Procura ed effettuato delle ispezioni in loco. Anche alcune associazioni di consumatori avevano espresso perplessità sui lavori, sia per l’estetica che per la procedura utilizzata. La stessa autorità anticorruzione era intervenuta sull’iter posto in essere.

Nello specifico il Parco Archeologico aveva provveduto ad esseguire la sistemazione delle sedute del teatro di Velia; il ripristino dei piani orizzontali delle stesse; il rifacimento dell’intonaco ammalorato; la realizzazione dell’impianto di illuminazione; di un passamano con ringhiera metallica; la pulizia degli elementi lapidei; l’integrazione dei segmenti murari.

Secondo le contestazioni delle autorità comunali e delle forze dell’ordine queste opere, in quanto interventi di restauro, avrebbero avuto necessità di ottenere in nulla osta del Parco: l’area, infatti, è soggetta a vincolo paesaggistico e l’assenza del via libera dell’Ente qualificherebbe come abusivi gli interventi realizzati: la direzione del museo dovrà dimostrare la sua tesi, ovvero che le opere realizzate al teatro di Velia di “recupero ed integrazione delle sedute” siano effettivamente di manutenzione straordinaria. In caso contrario l’abuso potrebbe essere confermato.

“Mi compiaccio che la Magistratura abbia voluto approfondire le responsabilità di una vicenda apparsa da subito scabrosa, figlia, a mio avviso, dell’arroganza e del senso di impunità che i direttori dei musei del MiC dotati di autonomia speciale, come lo stesso Parco di Paestum e Velia (PAEVE), hanno imparato (e coltivato) istigati dal comportamento irresponsabile dei vertici, amministrativo e politico, dell’ex Ministero Beni Culturali, trasformato da Franceschini in un golem modellato a sua immagine”. Questo il commento della senatrice Corrado.