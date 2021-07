Agropoli, finita l’attesa: domani apre la Terrazza Sea’n Clear

L’attesa sta per finire, domani 15 Luglio, Terrazza Sea’n Clear ad Agropoli sarà finalmente realtà. Nata da un’idea di Guglielmo Stendardo, la struttura ha tutti i requisiti per diventare punto di riferimento per Agropoli e non solo.

Una terrazza con piscina a sfioro a strapiombo sul mare e una vista spettacolare sul Porto turistico, una location mozzafiato dove potrai assaporare un ottimo drink e gustare una cena, godendo di un tramonto dai colori che hanno tutto l’aspetto di un ritorno alla normalità.





Tante le serate evento che faranno tappa proprio sulla terrazza più “in” del Cilento, con la partecipazione di grandi nomi e volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport; si parte domani con l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore che allieterà i tanti ospiti che occuperanno i tavoli immersi in un luogo magico tutto da scoprire, tra musica napoletana e grandi classici della musica italiana, con la partecipazione straordinaria del cantante Mariano Caiano, tutto questo tra apertivi al calar del sole e ristorante, dove si potranno gustare le prelibatezze degli Chef con particolare attenzione alla cucina Mediterranea, tipica del Cilento.





Dunque, siete pronti per un’estate all’insegna della musica live e del divertimento a bordo piscina? Non aspettare e prenota la tua presenza, vivrai una serata unica circondato da bellezze naturali e un percorso enogastronomico eccellente, tra ricercatezza e tradizione.

Terrazza Sea’n Clear ti aspetta ad Agropoli in Via Selecaro, 1 Per info e prenotazioni +39 800689276 terrazzaseanclear@gmail.com

