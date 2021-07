Egidio Pirozzi: l’ex allenatore della Polisportiva Santa Maria trova panchina

Il 28 giugno del 2020 arrivò un po’ a sorpresa, dopo la promozione conquistata in Serie D, l’addio tra la Polisportiva Santa Maria e il suo allenatore Egidio Pirozzi. Nonostante le voci che volevano ancora il tecnico ebolitano alla guida dei cilentani, anche in quarta serie, giunse infatti la notizia della separazione consensuale tra club e tecnico. Dopo tre anni e due promozioni conquistate l’allenatore classe 1964, ex Agropoli e Gelbison, salutava cosi l’ambiente giallorosso.

Il saluto di Egidio Pirozzi alla Polisportiva Santa Maria

“Ringrazio la famiglia Tavassi per questi tre anni meravigliosi, durante i quali abbiamo raggiunto due promozioni. Ho vissuto emozioni importanti a Santa Maria di Castellabate e nessuno potrà scalfire quanto di buono fatto. Abbiamo deciso di comune accordo di interrompere questo rapporto, ma resterò sempre il primo tifoso della Polisportiva Santa Maria”

Nuova avventura per l’ex allenatore di Agropoli e Gelbison

Dopo 12 mesi di inattività da tecnico l’ex calciatore, che ha totalizzato 54 presenze segnando 6 reti in Serie B con le maglie di Sambenedettese e Barletta, ha trovato una nuova panchina.

“Un allenatore vincente per un progetto ambizioso. Benvenuto mister Egidio Pirozzi”.

Questo l’annuncio delle ore scorse del club granata di San Marzano sul Sarno, che lo scorso 17 aprile aveva comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico Francesco Messina. Il presidente Felice Romano ha cosi virato sull’esperienza del trainer ex, tra le altre, di Scafatese, Ebolitana, Paganese e Sarnese. Il San Marzano nella passata stagione aveva allestito una corazzata per vincere il girone E di Promozione e farsi trovare in Eccellenza ai nastri di partenza in questo 2021-2022. L’asticella degli obiettivi della società vista la firma di Egidio Pirozzi resta dunque alta.