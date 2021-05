Eccellenza: Agropoli in campo, riposa la Virtus Cilento

Nel weekend alle porte occhi puntati tra i dilettanti oltre alla Serie D anche all’Eccellenza. Sul manto erboso del massimo campionato dilettantistico regionale campano in scena gli scontri dei cinque gironi stilati nelle scorse settimane.

Eccellenza campana: nel girone E le squadre cilentane

Si è tornati in campo dopo mesi di stop il torneo d’Eccellenza campana. Il massimo campionato regionale dilettantistico ha riaperto i battenti, tornando in campo con 28 club sui 42 aventi diritto. Sono sei le salernitane presenti, invece, sulle undici iscritte inizialmente. Cinque i club che non hanno aderito alla ripartenza: Calpazio, Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio, Alfaterna e Salernum Baronissi torneranno sui manti erbosi solo nella prossima stagione.

La prossima giornata di campionato

Nel girone E d’Eccellenza regionale sono cinque le squadre presenti tutte salernitane. Nel nono turno di campionato a riposare sarà la Virtus Cilento guidata da Domenico Casteillo, prima della classe. L’altra capolista del raggruppamento il Buccino Volcei del tecnico Mario Pietropinto sarà opposta sul campo dell’Angri attualmente terzo. Impegno interno infine per l’Agropoli allenato da Carmine Turco, a quota sette punti in graduatoria, di scena al “Guariglia” contro il Faiano, fanalino di coda.

Eccellenza girone E: turno numero 9 30-05-21 16:30 Agropoli Vs Faiano 30-05-21 16:30 Angri Vs Buccino Volcei Riposa: Virtus Cilento

La classifica del girone E d’Eccellenza dopo 8 turni: Buccino Volcei* e Virtus Cilento 14, Angri 10, Agropoli* 7 Faiano* 0. * Una gara in meno.

Buccino Volcei: confermata la vittoria a tavolino con l’Agropoli

La Corte d’Appello nei giorni scorsi ha rigettato il ricorso dell’Agropoli esposto dopo la sconfitta assegnata nella gara con il Buccino Volcei. Rimangono dunque i tre punti per i rossoneri che hanno ribaltato cosi il risultato di 1-0 per i cilentani sul campo.. La gara disputata lo scorso 2 maggio vedeva la posizione irregolare in campo del portiere dei cilentani Filippo Manzi che non aveva scontato la sua giornata di squalifica contro il Faiano visto il risultato non omologato dal Giudice Sportivo tra delfini e biancoverdi.