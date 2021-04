VIDEO | Obiettivo benessere: ecco come mantenersi in salute

Parte la nuova rubrica di Info Cilento: “Obiettivo Benssere”.

Conduce in studio Roberta Foccillo che sarà affiancata, in video collegamento, dalla Dottoressa Biologa Nutrizionista Annamaria Milillo, la quale illustrerà il ruolo fondamentale della Nutrizionista, cosa bisogna fare per mantenere il nostro corpo in salute e stare bene con sé stessi.

Nel corso delle puntate si entrerà sempre più nel dettaglio, esaminando insieme varie tematiche legate alla nutrizione e alle diete.

In compagnia di Roberta e della Dott.ssa Milillo, ci sarà anche un contributo con una video ricetta realizzata dallo Chef Gianluca Russo, che ci aiuterà a realizzare dei buonissimi piatti appetitosi, ma anche salutari da poter riproporre nelle nostre case.

Obiettivo Benessere vi aspetta tutti i Lunedì alle ore 21.00, in replica il Martedì alle ore 11.00 e poi in diretta Facebook e in podcast. Per vedere InfoCilento Tv clicca qui o accedi dal menu.