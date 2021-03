Un metodo scientifico per giocare online

Gli appassionati dei giochi online non possono perdersi l’occasione di sfruttare il software WinRoulette, gratuito e in grado di garantire una simulazione al gioco della roulette. Basato su un algoritmo matematico strangle, il sistema WinRoulette è già utilizzato da tanti amanti delle scommesse online. Il team di sviluppo del programma, composto da professionisti impegnati nel calcolo delle probabilità, nella matematica e dell’informatica, è il proprietario dell’algoritmo.

Quando si gioca la vittoria può giungere casualmente, ma se si utilizza un sistema matematico sarà più semplice ottenere delle vincite. Il sistema WinRoulette si basa su una serie di parametri che possono essere liberamente impostati dai giocatori e che consentono di fare le migliori puntate alla roulette online. L’algoritmo sul quale si basa il software è stato realizzato dopo diversi anni di test e studi da parte di tecnici informatici, matematici e professionisti in materia. Esso consente di fare puntate di diverso tipo, da pochi euro fino a cifre a triplo zero, riuscendo a soddisfare i gusti dei giocatori più vari. Il metodo proposto da WinRoulette è semplice e altamente personalizzabile, elementi che ne hanno decretato un successo sempre maggiore.

I punti di forza presenti in WinRoulette

WinRoulette è un programma che propone il gioco responsabile quale elemento centrale del proprio programma. Il pacchetto di installazione è valido esclusivamente per sistemi Windows, che vanno dal 95 fino alle ultime versioni del programma, Windows 7,8 e 10. Grazie alla sua versatilità il sistema si adatta perfettamente ai vari siti di casinò online, evitando ai giocatori di dover avere sempre sotto mano carta e penna dove segnare le probabilità delle vincite. Quanti si reputano veri sistemisti devono provare almeno una volta il software e testare le loro abilità, per vedere se esse sono sufficientemente valide. Giocare a WinRoulette non è difficile e riuscirà a dare grandi soddisfazioni pure a quanti non sono grandi amanti dei casinò online.

Come giocare a WinRoulette

Per utilizzare il software bisogna dapprima scaricare il programma, che è gratuito e si trova all’interno del sito italiano di WinRoulette. Esso può inoltre essere scaricato da Download.com, il più importante sito mondiale in cui si possono trovare i software più disparati. Una volta avviato, WinRoulette permette di giocare alla roulette online, con 37 settori colorati alternati tra rosso e nero in cui è possibile effettuare la propria puntata. Quanti sono alla ricerca di un metodo scientifico e sperimentabile per giocare sul web rimarranno conquistati dall’algoritmo strangle, vero e proprio cuore del software. Ogni volta che si effettua la giocata, il sistema prende nota dei numeri prescelti, fino a quando non termina la partita o si modificano le opzioni iniziale di puntata.

Le opzioni presenti su WinRoulette

Quando un giocatore lancia WinRoulette sul proprio computer si troverà di fronte a una serie di parametri, sviluppati in base al regolamento della roulette. Tra le opzioni di default si possono citare: le 5 cartelle di gioco; la possibilità di fare 5 partite; un valore minimo di vincita dato da un pezzo e l’abbandono se si dispone di 200 pezzi. I parametri possono però venire modificati e tra le variazioni figurano: i resoconti di ogni partita; il gioco con i doppioni e le puntate al colpo. Per eventuali suggerimenti o consigli nel software è presente un menu di aiuto, visualizzabile dal contratto di licenza. A questo punto non rimane altro che giocare!