Apprendimento online: materie e piattaforme a portata di clic

Al giorno d’oggi imparare una nuova lingua, una nuova attività o una nuova abilità online è molto più facile del previsto: sono sempre di più infatti le piattaforme e le applicazioni studiate per aiutare gli utenti a imparare qualcosa di nuovo in maniera facile, veloce e soprattutto “ottimizzata” rispetto ai metodi classici, grazie alle nuove tecnologie che permettono di apprendere concetti e metterli in pratica molto più rapidamente.

Unsplash.com

Imparare una nuova lingua in meno di un mese: le app di Duolingo e Babbel

Una delle richieste più comuni da parte delle aziende interessate ad assumere con cui ci si scontra quando si cerca lavoro è quella di saper parlare almeno una seconda lingua rispetto alla propria lingua madre. E più in generale, senza considerare esclusivamente le esigenze lavorative, è sempre utile imparare una nuova lingua per soddisfare la propria curiosità, per trovarsi meglio quando si è in viaggio o, più semplicemente, quando si ascoltano canzoni in lingua straniera o si guardano film e telefilm in lingua originale. Per questi e tanti altri motivi, perciò, è sempre più ricercata anche la possibilità di imparare una nuova lingua direttamente online: a questo proposito sono nati diversi progetti, più o meno recenti, che permettono di apprendere una nuova lingua in maniera semplice, immediata e intuitiva, grazie ai portali e alle relative applicazioni come ad esempio Duolingo e Babbel. Entrambe consentono infatti di studiare una nuova lingua, che si tratti di lingue “popolari” come l’inglese, lo spagnolo, il tedesco o il francese ma anche lingue più particolari come lo svedese, il finlandese e persino l’esperanto in maniera intuitiva ed efficace, non solo tramite web ma anche grazie ad applicazioni progettate per il mondo del mobile, facilmente utilizzabili da smartphone e tablet.

Strategie, terminologia e tecniche contenute nelle guide online: dalla roulette agli scacchi

Ma apprendere una nuova attività online non riguarda solamente la didattica e l’istruzione: anche nel settore dell’intrattenimento è infatti possibile cimentarsi nell’imparare qualcosa di nuovo grazie alle numerose guide presenti online. Un esempio è quello della guida alla roulette offerta dalla piattaforma digitale Betway roulette: il casinò online, oltre a ospitare vari giochi da casinò come poker e slot machine, oltre che diverse varianti di roulette, mette a disposizione dei propri utenti anche una guida dedicata a questo gioco, nella quale sono presenti tutti gli elementi essenziali necessari per imparare a giocare, dalla terminologia (come i vari nomi delle puntate più importanti: straight, split, square, street e tanti altri) alle strategie di base fondamentali per portare avanti le partite in maniera soddisfacente (il sistema Martingala, il sistema D’Alembert, il “line betting” e altre alternative). Passando invece a un altro settore, quello degli scacchi, in questo momento popolare come non mai visto anche il successo della serie televisiva Netflix “La regina degli scacchi” che ha riportato alla ribalta questo antico gioco, chi ne è appassionato e ha sempre sognato di imparare a giocare ma non ne ha mai avuto l’occasione potrà trovare online numerosi tutorial. Non è necessario cercare più di tanto: anche semplicemente tramite YouTube è possibile accedere a numerosi video tutorial, utili per capire non solo le aperture e le mosse migliori, ma anche per prendere confidenza con la scacchiera e osservare le strategie e le tecniche impiegate dai giocatori più esperti.

Imparare online abilità di ogni genere: la piattaforma per l’apprendimento digitale Udemy

Infine, per chi apprezza la metodologia dell’apprendimento online tramite corsi e workshop completamente digitali, è possibile rivolgersi a Skillshare o Udemy, nota piattaforma statunitense dedicata all’apprendimento digitale, per imparare attività di qualsiasi genere seguendo video corsi e lezioni in impartite da professionisti ed esperti in settori che vanno dalla fotografia alla grafica per computer, dai social media al marketing, dal business allo sviluppo personale. Il punto di forza di piattaforme come questa risiede non solo nella varietà dei contenuti e dei corsi proposti, ma anche nell’immediatezza dell’accesso che consente dopo una prova gratuita di confermare o meno il proprio abbonamento a pagamento, e avere così la possibilità di seguire online, rigorosamente da remoto, corsi di qualsiasi genere. Gli unici strumenti necessari sono la connessione a internet e un dispositivo adatto: che sia un computer o uno smartphone (ormai fondamentali per accedere a servizi di ogni genere, inclusi quelli pubblici) non è un particolare discriminante, basta che abbia a propria disposizione appunto una buona connessione internet, fondamentale per riuscire a seguire in maniera produttiva i video corsi in streaming.

Che si tratti di imparare una nuova lingua, un nuovo sport o un nuovo hobby, perciò, le piattaforme online sono un ottimo alleato quando c’è bisogno di apprendere qualcosa di nuovo in maniera innovativa e pratica, ma anche comoda grazie alla presenza di applicazioni specifiche e alla possibilità di seguire i corsi on demand, senza doversi sentire vincolati alle caratteristiche tipiche dell’istruzione “tradizionale”, come la presenza di orari specifici per l’erogazione di corsi, di qualsiasi tipo siano.