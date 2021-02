Palinuro: restyling per la pineta di Palinuro Diventerà un laboratorio didattico

CENTOLA. Presto gli interventi per la pineta di Palinuro. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha infatti avviato la procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un laboratorio didattico sull’ecologia della rinaturalizzazione con interventi tesi al ripristino e al miglioramento della biodiversità nella pineta di Palinuro. Ciò al fine di favorire la fruizione turistica-didattica nell’ambiente forestale.

Pineta di Palinuro: i lavori in programma

Nello specifico l’intervento prevede il decespugliamento andante a carico delle infestanti (rovi, smilax, edera, vitalba, erca) da eseguirsi con mezzi meccanici e manuali (dovranno però essere salvaguardate tutte le altre specie di latifoglie presenti).

Programmati anche interventi di bonifica nelle aree colpite da avversità atmosferiche (schianti) mediante taglio e depezzatura da eseguirsi con motosega. I tronchi, in questo caso, verranno accatastati e lasciati in bosco mentre parte della ramaglia verrà accantonata in bosco, la restante verrà cippata.

Infine previste la messa a dimora di latifoglie a radice nuda.

I costi

La spesa complessiva del’appalto è pari a circa 142mila euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 5 marzo.