Scommesse e siti stranieri, una nuova sentenza di cassazione importante

Le scommesse sportive come molti sapranno possono essere giocate su piattaforme estere come quelle consultabili qui: sitiscommesse24.com. Per il singolo giocatore è l’opportunità di poter cercare e visualizzare quote e casinò online allettanti oltre all’offerta proposta dai siti con autorizzazione ADM/AAMS come Snai, Eurobet, Lottomatica e altri.

A livello di legge, l’importante è che le piattaforme siano dotate di licenze rilasciate da organismi equivalenti alla nostra agenzia di controllo, inoltre devono essere compatibili con la legislazione europea. Le piattaforme proposte sitiscommesse24 sono tutti con autorizzazione internazionale rilasciata da Curacao che risponde all’Olanda e a Malta, inoltre anche Inghilterra, Germania e Austria hanno un mercato fiorente di società che sviluppano giochi da casinò online oppure software per le scommesse online.

Il giocatore che si iscrive ad un bookmaker straniero

Il giocatore che si iscrive ad un bookmaker o casinò online straniero purché con licenza regolare anche estera non rischia nulla, le piattaforme serie rendono inaccessibili i servizi che non sono compatibili con il nostro stato come avviene ad esempio su 22Bet o Librabet. Purtroppo, sono stati molti i casi di redditi di cittadinanza spesi nel gioco online con anche dichiarazioni reddituali false, in questo caso sono scattate le manette per evasione fiscale e anche frode allo Stato.

Il giocatore ha una responsabilità importante nella scelta della piattaforma sportiva dove piazzare i soldi, infatti la legge se da una parte cancellerà e renderà invisibile il sito in Italia punirà secondo quanto prevedono le norme il giocatore che ha accettato di partecipare a scommesse ritenute non idonee.

Chi apre centri scommessa collegati a bookmakers online esteri

Sono tante le realtà estere che hanno aperto agenzie fisiche qui in Italia e anche realtà online che hanno ottenuto la licenza ADM/AAMS, come nomi possiamo citare Eurobet, 888, Merkurwin, Poker Stars, eccetera. Una realtà che sta emergendo però è l’apertura di agenzie di scommesse con terminali collegati a bookmakers stranieri attraverso tanti account individuali che rispondono ad un operatore utilizzabili dai clienti.

La cosa migliore per aprire un’attività online di scommesse in Italia anche collegato a realtà straniere non dovrebbe mai bypassare il regolamento e i controlli posti dall’ADM con il Mef (ministero economia e finanza). Infatti, la prassi burocratica prevede accertamento della persona che apre l’attività e i soggetti concessionari, anche esteri. Controllo della fedina penale e di esclusione di attività mafiose, controllo della regolarità dei giochi oppure presenza di una licenza rilasciata da altri organi equivalenti.

Una nuova sentenza di cassazione

Jammatv e Agimeg, due importanti realtà di informazione sul gioco hanno descritto il caso di un titolare che gestiva un CTD abruzzese con conto giochi anonimi su un sito di scommesse estero, l’attività è sotto sequestro preventivo del Tribunale di Pescara. L’accusa nei confronti del gestore è di illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse. Ecco alcune parole fondamentali della sentenza: l’accusa di illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse, “rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero nonché l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a quest’ultimo, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore italiano.”