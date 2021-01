Il gioco è un mondo di uomini? Questa affermazione poteva sicuramente essere vera fino a qualche anno fa. Negli ultimi tempi, però, anche le donne stanno conquistano il loro spazio ottenendo anche discreti successi. Nel prossimo futuro, poi, probabilmente questa tendenza sarà ancora più forte e il numero di uomini e di donne si equivarrà ai tavoli verdi.

In realtà ci sono già parecchi esempi di donne che hanno ottenuto diverse vittorie e anche montepremi davvero ingenti. Tra queste, ad esempio, c’è Kristen Bicknell, giocatrice di poker professionista canadese che, nel corso della sua carriera, ha già ottenuto oltre 5 milioni di dollari di montepremi e diverse vittorie anche molto prestigiose. Cerchiamo di capire come ha iniziato e qual è stata la sua carriera fino ad ora.

Gli esordi

Kristen Bicknell si è avvicinata al mondo del gambling grazie al gioco online. Ha iniziato, infatti, dal PC quando era ancora all’università ed ha affinato la sua tecnica giocando contro player proveniente da tutto il mondo. In un tavolo di poker online, infatti, possono incontrarsi anche giocatori iscritti nei casino online Svizzera oppure di un altro paese europeo.

Grazie alle sue prime vittorie capisce che il poker, e il gambling in generale, possono diventare la sua vita e lavoro e quindi continua imperterrita a giocare. È chiamata “Ultimate grinder”, che per usare un’espressione conosciuta, possiamo tradurre come “tritacarne” visto che gioca davvero tantissime mani al giorno.

Le vittorie da professionista

Dopo le vittorie nel mondo dei casinò virtuali, iniziano ad arrivare anche le partecipazioni ai tornei dal vivo. Nel 2013 vince il Ladies No Limit Hold’em Championship alle World Series of Poker, il cui montepremi era di ben 173 mila dollari.

Nel 2016 ottiene il suo secondo braccialetto con la vittoria finale nel 1,500 No-Limit Hold’em Bounty Event, guadagnando quasi trecento mila dollari. Nel 2018 si è imposta anche nell’APPT National High Roller svoltosi nell’isola di Macao. Nel 2020 ha poi conquistato il terzo braccialetto, questa volta online, con il 2,500$ No Limit Hold’em a 6 mani il cui montepremi era di ben 356.411.

Vanessa Selbst

Se Bicknell è la giocatrice più importante in attività, Vanessa Selbst è probabilmente la giocatrice più importante di sempre. Quest’ultima, però, nel 2018 ha deciso di non giocare più e si è dedicata al trading. Nel corso della sua carriera aveva ottenuto quasi 12 milioni di dollari di vittorie, sia online che dal vivo e, soprattutto, tre braccialetti alle World Series of Poker, l’evento più importante al mondo per quanto riguarda il poker. Oltre a questi, poi, ha conquistato anche otto tavoli finali e un piazzamento al 73esimo posto nel Main Event. La sua scelta improvvisa ha lasciato di stucco tifosi e addetti ai lavori anche se tutti sperano in un suo ritorno sulla scena.