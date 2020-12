Giochi di carte, dallo scambio all’intrattenimento

I giochi di carte sono una passione in continua evoluzione e hanno avuto successo non solo nella vita reale ma anche nel mondo del web, trovando per di più nella tecnologia un ulteriore mezzo di diffusione. Dalle carte napoletane alle carte francesi, i giochi di carte sono non solo dei semplici giochi passatempo e di intrattenimento, ma alcuni di essi, come il Bridge, sono considerati dei veri e proprio sport, in cui gli amanti delle carte si sfidano in veri e propri tornei sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Le carte sono una passione anche per i numerosissimi utenti online, che grazie alla presenza di applicazioni, come per Scopa o Briscola, riescono a giocare ai loro giochi preferiti in formato multimediale. Grande popolarità nel mondo del web è sicuramente il poker a cui, grazie a delle app scaricabili, gratuitamente o a pagamento, è possibile giocare con fiches virtuali. Inoltre la grande presenza di siti poker online e non solo, come Starvegas, hanno reso questo gioco, in tutte le sue varianti, uno sport competitivo a livello mondiale.

Da dove nascono i primi giochi di carte? La loro origine è controversa e misteriosa ma secondo alcune fonti sembra che le prime carte da gioco siano nate in Asia, per poi diffondersi in tutto il mondo: le prime testimonianze giungono dall’antica Persia, India e Cina, dove divenne popolare nel decimo secolo il Ganjifa, il gioco di carte più antico del mondo.

Le carte in quel periodo storico non erano solamente un passatempo, ma erano anche delle carte moneta che spesso rappresentavano la posta in palio di altri giochi come gli scacchi e i dadi. Tale peculiarità permise la possibilità di collezionarle, scambiarle e utilizzarle durante le scommesse e tutto ciò consentì, grazie ai frequenti scambi con il Medio Oriente, il loro arrivo anche in Europa intorno al quindicesimo secolo. Gli europei diversificarono l’aspetto delle carte da gioco, introducendo anche nuove raffigurazioni oltre a quelle già esistenti: infatti insieme alle già presenti figure del re, della regina, del fante e del servo, si andarono ad aggiungere le signorie locali e i loro vassalli. Agli europei inoltre si deve la suddivisione del mazzo di carte in quattro semi di due tipologie: latini i cui semi erano coppe, bastoni, spade e denari e quelle francesi i cui semi erano cuori, fiori, quadri e picche.

Ogni anno i giochi di carte diventano sempre più numerosi rendendoli,probabilmente, uno dei giochi più divertenti del mondo.