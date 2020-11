Pagamenti online: sempre più utilizzati, ma attenzione alla sicurezza

Gli eventi recenti hanno comportato un aumento vertiginoso ed esponenziale dei pagamenti online e su internet. Se già da alcuni anni si stava registrando un continuo incremento del numero di pagamenti effettuati sul web, gli ultimi avvenimenti non hanno fatto altro che dare un ulteriore spinta a questo settore, tanto che molti utenti dichiarano di preferirli ai sistemi tradizionali.

Convenienza e velocità sono sicuramente le due caratteristiche principali, motivo per cui vengono scelti rispetto ad altre soluzioni meno efficienti, come i tradizionali bonifici bancari eseguiti in filiale o gli ancora meno famosi pagamenti tramite telefono. Nonostante ciò, sono presenti anche dei lati negativi, principalmente correlati alla sicurezza.

Anche se è vero che la maggior parte dei servizi di pagamento online offre interfacce criptate che proteggono quanto più possibile la connessione degli utenti, questo non basta a mettere al sicuro i consumatori dai tanti pericoli della rete, primo tra tutti quello di fornire volontariamente i propri dati di pagamento a piattaforme fasulle pensate per truffare e rubare.

Quando si usa una carta di credito o un conto corrente per eseguire dei pagamenti online, tutti dovrebbero prestare particolare attenzione. Certo, esistono delle soluzioni intrinsecamente più sicure di altre come i sistemi di deposito con paysafecard o la generazione di carte prepagate virtuali sul proprio internet banking, tuttavia, niente può proteggere meglio che diffidare e analizzare attentamente ogni pagina di pagamento prima di fornire i propri dati.

Come si può garantire maggiore sicurezza dei pagamenti online?

Questo vale per qualsiasi servizio si decida di usare. A prescindere che si tratti di un sito ecommerce blasonato, un servizio di streaming o una pagina governativa, è sempre meglio verificare di trovarsi su sito e seziona giusta prima di fornire dati di pagamento. Ecco alcuni modi per garantire maggiore sicurezza dei pagamenti online:

Verificare il certificato del sito . Il primo consiglio è quello di verificare che il sito offra certificato SSL, che assicura la crittografia dei dati trasmessi tra computer dell’utente e server del sito. Se la crittografia SSL è importante in siti che trattano informazioni sensibili come nome, cognome ed email dei visitatori, questa lo è ancora di più nel caso in cui il sito offra della pagine di pagamento online in cui inserire dati di carte di credito o conti bancari. Per identificare la presenza di crittografia SSL basta verificare la presenza di “https” sulla barra degli indirizzi e del lucchetto, solitamente verde, mostrato dal browser.

Fare attenzione a occhi indiscreti. Dato che i pagamenti online possono essere eseguiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, potrebbe capitare di dover pagare qualcosa mentre ci si trova in un autobus o treno affollato. Hackerare un sistema informatico è molto più difficile che spiare i dati di pagamento direttamente nel mondo reale, rubandoli letteralmente alle spalle di utenti ignari. Le persone tendono a guardare negli schermi degli altri, e questo è un dato di fatto dimostrato. Nel caso in cui si debbano fornire dati di pagamento è sempre meglio assicurarsi che nessuno stia guardando e coprire lo schermo o la tastiera il più possibile in modo da evitare spiacevoli sorprese.

Usare il buonsenso. Si può verificare il certificato di un sito, fare attenzione a non essere spiati, ma finire comunque trappola di truffe pensate per rubare dati di pagamento. Il modo più semplice per rubare qualcosa infatti è spingere qualcuno ad eseguire un'azione pensando che sia legittima. In questo senso, esistono tantissimi siti ingannevoli che richiedono pagamenti fingendo di essere dei servizi legittimi. Il buonsenso è l'unica arma contro queste piattaforme pensate solo per sfruttare i pagamenti online a scopi criminali.

Ricapitolando, i pagamenti sul web sono sicuramente una tecnologia utile che continuerà a crescere a dismisura, tuttavia tutti dovrebbero prestare attenzione quando li usano.