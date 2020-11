Cose da sapere sul Casinò on line

20 anni fa, nessuno di noi aveva idea di cosa fosse un casinò online . Se avevi voglia di sfidare la fortuna in gioco d’azzardo, dovevi andare a Venezia, Sanremo o fare un biglietto per aereo e volare a Las Vegas. Oggi non hai bisogno di fare lungi viaggi e spender il denaro per i biglietti se cerci divertimento. Anzi, non hai bisogno proprio di uscire da casa tua, basta che posiedi un PC o cellulare e la copertura di Internet.

Oggi ci sono più di mille casinò online. Come scegliere quello che ti serve, soprattutto se non sei un appassionato giocatore d’azzardo, ma un principiante in questo campo e vuoi solo divertirti e dimenticare per un po ‘i problemi della vita reale.

I criteri principali per valutare un casino online:

– casino online con licenza;

-recensioni di giocatori reali ed esperti indipendenti;

-disponibilità di un bonus senza deposito, un bonus di deposito, ecc.;

-popolarità del casinò tra i giocatori;

– la gamma e il tipi di giochi, comprese le slot machine di sviluppatori autorizzati (slot, carte, roulette, ecc.);

-sistemi di pagamento, velocità di rifornimento del conto e prelievo di fondi;

-qualità e rapidità di risposta del supporto tecnico alle richieste degli utenti;

-comodità dell’interfaccia;

-versione demo del giochi;

disponibilità di una versione di casinò mobile

Tutti criteri elencati sopra ti aiuterano a scegliere il casino online sicuro in poco tempo dove giocare e divertirsi gratis o fare le scommesse in un casino sicuro con soldi veri senza correre i rischi.

Metodi per depositi e prelievi facili e sicuri

Molto spesso i giocatori non si fidano del i casino online , che abbastanza logico. Paura di perdere denaro e essere imbrogliato a volte può diventare più grande della vogliadi divertimento. Ciò porta al fatto che il maggior parte di utenti prefferiscono depositare piccole somme, spesso non riuscendo a riconquistare una piccola perdita, e si concentrano non sul gioco, ma sul fatto che il casinò lo imbrogli o meno.

Con il fair play, garantito dalla licenza, l’utente può immergersi completamente nell’atmosfera del gioco, senza pensare a manipolazioni. Ciò avrà un effetto positivo sui risultati del gioco e aiuterà l’utente ad aumentare i propri vincite.

È importante che il casinò online supporti i sistemi di pagamento più diffusi: Visa, Mastercard,Skrill, PayPal, ecc. Se il giocatore trova difficoltà di reintegrare e prelevare denaro dal deposito o il tempo di attesa per il trasferimento è troppo lungo, l’utente ovviamente andrà dai concorrenti.

Offerte di bonus del casino online

Al momento, il 90% dei casinò offre l’opportunità di giocare gratuitamente, senza registrazione. Ma solo i giocatori registrati possono piazzare scommesse reali e ricevere bonus generosi.

Bonus senza deposito.

Bonus di benvenuto.

Cashback mensile.

Offerte stagionali.

Ricompense individuali per l’attività.

La possibilità di prendere parte al programma fedeltà, tornei.

La registrazione richiede alcuni minuti, ma apre un’intera gamma di possibilità.

Giochi da casino online

I giochi sono forniti dai migliori fornitori: Igrosoft, Microgaming, BetSoft, Evolution Gaming e molti altri. Durante lo sviluppo sono state utilizzate tecnologie moderne: HTML5, Flash. I guasti tecnici e gli arresti anomali nel gioco sono estremamente rari, quindi è garantito un gameplay di alta qualità. L’importante è avere una connessione Internet stabile.

Slot con temi diversi: frutta, viaggi, temi storici e altri;

Giochi di carte e da tavolo – baccarat, roulette, blackjack, poker, craps;

Gratta e vinci, bingo, keno e molto altro