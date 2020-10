Polla: arriva in ospedale il macchinario per l’analisi dei tamponi

POLLA. Arriva all’ospedale “Luigi Curto” il macchinario per analizzare i tamponi. Uno strumento a disposizione del laboratorio di analisi che così affiancherà quelli di Eboli e Salerno nell’elaborazione degli esami per il coronavirus. L’apparecchiatura era stata oggetto di polemiche nei giorni scorsi con il Comune di Roccadaspide che aveva diffidato l‘Asl Salerno poiché inizialmente il macchinario era inizialmente destinato al nosocomio della Valcalore (leggi qui).

Le proteste del vicesindaco Girolamo Auricchio, sono servite a far si che anche la struttura di Roccadaspide fosse beneficiaria della strumentazione,

Un apparecchio per l’analisi dei tamponi sarà destinato anche all’ospedale di Agropoli. In questo modo saranno notevolmente ridotti i tempi per processare i test.