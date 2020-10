Covid, caso a Pollica: è asintomativo

“Sono stato informato della positività di un nostro concittadino che sta bene e non presenta alcun sintomo. Attualmente si trova in isolamento fiduciario a Napoli”, così il sindaco di Pollica Stefano Pisani che aggiunge: :Abbiamo provveduto direttamente ad effettuare le attività di Contact Tracing e ad individuare i relativi contatti stretti, tutti al momento in autoisolamento”.

“Nei prossimi giorni effettueremo i relativi tamponi di controllo e vi comunicheremo i relativi esiti. Non ci sono particolari motivi di preoccupazione, ma è indispensabile rispettare le regole che sono soprattutto di buon senso”, dice Pisani.

In conclusione il primo cittadino ringrazia il paziente “per il comportamento responsabile tenuto nell’occasione che ci ha consentito di ridurre i tempi di azione per la messa in sicurezza dei suoi contatti!”