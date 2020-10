Tutto quello che dovete sapere sui bonus dei casinò online!

Alcuni casinò online che favoriscono un certo sistema di pagamento o di deposito possono offrire bonus per i giocatori che usano quel sistema per i depositi o i prelievi. Consigliamo ai giocatori di leggere attentamente e studiare le condizioni e i termini dei diversi sistemi prima di effettuare un deposito e scegliere quello giusto.

I bonus di rinvio sono meno comuni di quelli sopra indicati. Vengono dati ai giocatori che attirano amici e nuovi arrivati. Il nuovo giocatore deve seguire un link o una sorta di codice, registrarsi ed effettuare un deposito. Egli riceve il bonus di registrazione e il giocatore che lo ha portato riceve un importo in base al deposito effettuato dal nuovo arrivato. Questo ha portato in tempo a intere piramidi e a un programma di affiliazione interno per ottenere i bonus.

Un bonus o una ricompensa per i giocatori di alto livello viene solitamente dato alle “balene” o ai giocatori che tendono a investire grandi quantità di denaro. Questo tipo di bonus del casinò online può raggiungere fino a 10.000$ per depositi superiori a 1000$.

Per i giocatori che continuano a giocare nello stesso casinò online, ci sono offerte e promozioni ricorrenti del casinò. Si tratta di una sorta di programma VIP e fedeltà per far sì che i giocatori ritornino con varie promozioni. La maggior parte di esse sono fondi aggiuntivi fino al deposito iniziale.

Bonus in contanti – una piccola somma di denaro data ai giocatori che potete usare il saldo iniziale per quasi tutti i giochi sul sito web.

Giri gratis ( Free Spin) – Questa è un’altra opzione per questo tipo di promozione o anche per un secondo o terzo bonus di deposito. Alcuni casinò online offrono giri gratis per una certa slot o per diverse slot promozionali. Gli amanti delle slot danno la caccia a questo bonus in quanto possono vincere un po’ di soldi giocando alle loro slot preferite o provare le nuove che sono appena state lanciate.

Gioco gratuito – Il giocatore può giocare gratuitamente in certi orari o in certi giorni con questo bonus di benvenuto.

Potete anche ottenere il bonus percentuale come bonus di benvenuto. Quindi, se effettui un primo deposito di 100 RON, potresti ricevere un bonus per il primo deposito del 100% fino a 100 RON. Questo significa che potete giocare altri 100 RON gratuitamente facendo il vostro intero bank roll di 200 RON.

Il bonus di benvenuto può essere fornito in diverse forme. Il solito bonus di benvenuto è una combinazione di giri gratuiti e un bonus in percentuale. Ciò significa che otterrete una percentuale del vostro primo deposito fino ad una certa somma, oltre ad un certo numero di giri gratuiti.

Questo tipo di bonus del casinò online viene dato al momento della registrazione sul sito web. In alcuni casi richiede che il giocatore inserisca una sorta di codice promozionale, confermando il suo indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono o facendo una richiesta via e-mail chat, ecc. dopo la registrazione.

Ci sono molti casinò online su internet e ognuno di essi sta cercando di attirare il maggior numero possibile di giocatori. Uno dei metodi più popolari per farlo è quello di offrire bonus e altri tipi di promozioni. Passeremo in rassegna i più comuni che si trovano in quasi tutti i casinò. La scelta del sito web giusto per il gioco d’azzardo può essere difficile, dato che tutti loro fanno del loro meglio e vengono sempre con nuove promozioni. Inoltre, il casinò deve essere sicuro e protetto. Online, su quella pagina , per esempio, puoi trovare recensioni e commenti sui migliori casinò e bonus in circolazione e scegliere quello giusto per te

È possibile testare i casinò online gratuitamente prima

Quando finalmente deciderai di giocare, questi bonus saranno un inizio importante. Su siti web come Super Cazino si ottengono vantaggi ancora maggiori che nei casinò. Anche se alcuni di loro hanno qualche requisito di scommessa, ti aiuteranno ad iniziare e a provare alcuni giochi prima di rischiare i tuoi soldi. A volte potrebbe non piacervi una slot o un gioco ed è meglio provarlo gratis piuttosto che perdere tempo e denaro fin dall’inizio.

Per i giocatori di alto livello, la capacità di raddoppiare il loro grande equilibrio è grande e permette loro di fare delle vittorie formidabili.

Non importa se sei un high roller o un piccolo roller, i bonus sono grandi, ma non dimenticare di leggere attentamente i termini e le condizioni di tutti i bonus prima di scegliere il posto giusto e il bonus giusto. Siti web come miglioricasinoonline offrono anche ai giocatori la possibilità di giocare a tutte le ultime slot del casinò online gratis al 100%. Novomatic, Microgaming, Quickspin e. Questi giochi pacanele vanno dalle classiche slot come Book of Ra, Lucky Lady, Sizzling Hot alle slot moderne come Starburst, BerryBurst, Dracula. Troverete più di 300 slot su jocpacanele tutte gratuite senza bisogno di registrarvi o scaricare un software. Le slot funzionano su Mobile, Desktop e Tablet.

Gioca al sicuro nei casinò con licenza

È importante giocare sempre in modo responsabile e non giocare mai per più di quanto ci si possa permettere. Se pensi di avere un problema con il gioco d’azzardo, visita il sito begambeaware.org. Il servizio è gratuito. È possibile chiamare, chattare o inviare e-mail sono aperti 7 giorni alla settimana.

Se non soffri di una dipendenza da gioco d’azzardo è altrettanto importante scegliere un casinò online di cui ti puoi fidare. Che ti pagherà in tempo, che onorerà le tue vincite e che offrirà protezione GDPR e sicurezza online. In Romania l’organizzazione che supervisiona le licenze dei casinò online si chiama ONJN. Su supercazino, troverete solo i casinò online che sono autorizzati dalle autorità locali e di cui potete fidarvi.