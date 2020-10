StarCasino Recensioni e opinioni : tutto su StarCasino

StarCasino è un casinò online di cui si parla molto in Italia. Soprattutto per quanto riguarda i “doppi bonus” e le “allettanti possibilità di vincita”, ma anche l’esperienza del gioco d’azzardo. E questo è esattamente quello che leggerete in questa recensione. Dall’offerta di giochi alle modalità di pagamento e all’affidabilità: tutto ciò che riguarda StarCasino è anche qui.

StarCasino è un noto gruppo di gioco belga con sedi di gioco nelle Fiandre e nella regione di Bruxelles e un casinò terrestre a Chaudfontaine. Grazie alla licenza di questo tempio del gioco d’azzardo vallone (A+8112), è stato in grado di svilupparsi in un vero e proprio casinò online europeo nel settembre 2015. Così facendo, ha seguito la stessa strada delle sue controparti come il Circo, i Giochi di Napoleone e il Palazzo d’Oro: da una sala da gioco fisica a un casinò online presente in diversi paesi.

StarCasino Recensioni e opinioni : StarCasino Panoramica

Fornitori di giochi per StarCasino :

Ainsworth, Air Dice, Bally, Barcrest, BetSoft, BigTime Gaming, Blueprint, Chance Interactive, EasterIsland, EGT Interactive, ELK Studios, Endorphina, Evolution Gaming, Ezugi, Foxium, GamePlay Interactive, GamesLab, Gamevy, Genesis, Habanero, IronDog, LightningBox, Merkur, Microgaming, NetEnt, NextGen, Novomatic, OneXTwo, Play ‘n GO, Playson, Pragmatic Play, Quickspin, Rabcat, Realistic, SG, Thunderkick, TwoByTwo, Williams, Yggdrasil, ZeusPlay

Giochi in offerta

Più di 2300 giochi di casinò, come ad esempio :

Baccarat

Bingo

Blackjack

Craps

Slot per dadi (limitati)

Dadi giochi

Giochi di casinò dal vivo: Baccarat dal vivo, Blackjack dal vivo, Poker dal vivo, Roulette dal vivo e altri giochi di Evolution Gaming e Ezugi.

Fessure online: Fessure 3D, Fessure Classic, Fessure Jackpot, Fessure Megaway, Fessure Video.

Poker

Roulette

Video Poker

Metodi di pagamento a StarCasino

Bancontact

Bonifico bancario

Carta di credito (CB)

HiPay

Maestro

Neteller

PaysafeCard

SOFORT

Skrill

Bonus e promozioni StarCasino : StarCasino Recensioni e opinioni

Programma fedeltà StarCasino



Per fortuna, c’è sempre il programma fedeltà StarCasino. Questo ti permette, come visitatore abituale, di risparmiare in modo giocoso per ottenere crediti di gioco, regali e altri benefici. Per ogni euro scommesso su StarCasino, riceverai 0,05 Starcoins e altrettanti punti di status. Le monete sono la valuta per i premi di cui sopra, mentre i punti di stato ti aiutano ad ottenere uno status migliore e i relativi vantaggi, come sconti più elevati e prelievi massimi più elevati.

Starshop: alla ricerca di bonus e premi

Chi sa giocare abbastanza Starcoins può spenderli nel cosiddetto Starshop. Si tratta di un negozio digitale dove è possibile cambiare la valuta di StarCasino a prezzi molto interessanti: dal credito di gioco gratuito (che va dai 5 ai 50 euro) agli smartphone nuovi di zecca (gli ultimi Samsung Galaxy e Iphone), alle console, ai televisori e persino ai Macbook.

Tuttavia, questo richiede un sacco di gioco, in quanto il prodotto più economico è il 230 Starcoins (!). La calcolatrice veloce sa cosa significa: una scommessa totale non inferiore a 4.600 euro. Non è un compito facile. Per un livello di status più alto, riceverete uno sconto più alto nello StarCasino online shop.

Potete trovare lo Starshop nella sezione “Fedeltà” del vostro conto di gioco personale.

Stato di fedeltà: più alto è, meglio è

Quando gli Starcoin ti aiutano ad ottenere premi e bonus, i punti di stato rafforzano la tua posizione nel programma fedeltà. Più punti accumuli, più alto è il tuo status di fedeltà. Ogni visitatore di StarCasino parte automaticamente dal livello “Standard” e può passare al livello “VIP”. Ogni nuovo livello di status viene fornito con gli extra necessari e una ricompensa sotto forma di credito di gioco.Termini e condizioni del programma fedeltà

Ogni membro partecipa automaticamente.

Ogni euro vale 0,05 Starcoins e punti di stato, ad eccezione dei giochi di dadi, del video poker e dei giochi da tavolo dove la posta in gioco è rispettivamente del 50%, 30% e 10%.

Le scommesse inferiori a 0,20 € non contano, in quanto è necessario vincere almeno 0,01 Starcoins e Status Points per scommessa.

I punti di stato diminuiscono dello 0,7% a settimana, Starcoins non diminuisce mai.

Offerta di gioco StarCasino

StarCasino può non piacere agli appassionati di promozioni e promozioni, ma è l’ideale per gli appassionati di gioco. StarCasino offre una gamma di giochi molto ampia e profonda. Su StarCasino troverete un catalogo di giochi con più di 2.300 giochi di casinò. Troverete un gran numero di slot machine online, ma anche molti giochi da tavolo – sia in versione automatica che dal vivo. E ci sono anche giochi di dadi, anche se il sito di gioco d’azzardo ha in realtà un sito separato per questo: StarDice.

I giocatori che amano tentare la fortuna alle slot online si troveranno in un paese digitale pigro. StarCasino offre 2083 slot online dei migliori sviluppatori di giochi e questo numero è in costante aumento ogni settimana con l’uscita di nuove versioni. La noia non è quindi un’opzione, ma piuttosto uno stress di scelta.

Nel catalogo dei giochi di StarCasino è possibile scegliere tra diversi tipi di slot online. Sceglierà una slot 3D come Weekend In Vegas (BetSoft) o una slot classica come Book of Ra (Novomatic)? Preferite tentare la fortuna in una video slot come Golden Grimoire (NetEnt) o scegliere una slot con migliaia di linee vincenti come Valletta Megaways (BluePrint Gaming)? Per coloro che amano i giochi di dadi, ci sono anche alcuni slot per i dadi disponibili.

Grazie ai semplici filtri di ricerca di StarCasino, è possibile effettuare facilmente la ricerca per categoria, fornitore e/o tema. E ci sono una serie di temi interessanti tra cui scegliere. Da argomenti abbastanza classici come “mitologia”, “horror” e “film & TV” a “carino”, “ora di cena” e “XXX”. L’ultima categoria è ovviamente “orecchie rosse”. Un po’ come il volto di StarCasino: Pommeline Tillière dell’Isola delle Tentazioni.

Nella categoria XXX troviamo anche uno dei tanti posti esclusivi online: Twerk by Endorphina. E sì, è una slot machine che si concentra sull’idiota danzante. In altre parole: il tremolio ritmico del culo al ritmo della musica in tutti i tipi di movimenti. Una normale slot machine, ma questo rende le slot di StarCasino molto speciali.

Giochi da tavolo

Preferisci i giochi da tavolo? Allora anche tu sei su StarCasino. Il fornitore offre diversi giochi da tavolo in forma automatizzata con generatore di numeri casuali (RNG): baccarat, blackjack, craps, poker (video) e roulette. In tutti i tipi di varianti. E questo è stato calcolato senza le versioni del casinò dal vivo, ma torneremo su questo più avanti in questa recensione.

Torniamo prima all’offerta automatizzata. Anche in questo caso, con molti giochi da tavolo, c’è un’ampia scelta da fare. Al momento di scrivere, ci sono 28 giochi di blackjack RNG disponibili. In diverse versioni (Pontoon, Pirate 21, Super 7), ma anche diversi livelli di scommesse (limite alto, limite basso). E anche nel baccarat, nel poker (video) e nella roulette la scelta è ampia. C’è solo una versione automatica per i dadi, ma questo non dovrebbe rovinare il divertimento.

Altri giochi di casinò online

Oltre a una vasta gamma di slot machine online e una vasta selezione di giochi da tavolo RNG, StarCasino ha anche una dozzina di giochi di dadi, tra cui alcune slot machine. Questo è notevole, in quanto il fornitore sta utilizzando la sua licenza B+ in un’altra area. Per noi questo è solo un assaggio di ciò che vi aspetta allo StarDice.StarCasino Recensioni e opinioni : Giochi da tavolo dal vivo

StarCasino Live Casino

StarCasino è anche altamente raccomandato per i giocatori che preferiscono andare avanti con la realtà. Il casinò live di StarCasino è molto esteso. E questo è un eufemismo, dato che ci sono non meno di 97 (!) giochi diversi disponibili. Questo la distingue in modo positivo da molti dei suoi concorrenti.

Roulette dal vivo

Un terzo della gamma di giochi da casinò dal vivo consiste di tutti i tipi di diverse varianti del gioco da casinò definitivo: la roulette. Resa possibile in parte da Evolution Gaming e Ezugi.

Evolution Gaming vi dà la possibilità di scegliere tra diverse versioni (Benelux Slingshot Roulette, Auto Roulette, Immersive Roulette) in varie località internazionali (Casino Malta Dual Play Roulette, Hippodrome Casino Roulette) e anche in diverse lingue. Scegliete la versione olandese, francese, inglese, danese, tedesco, spagnolo, greco, rumeno, russo, turco o svedese del popolare gioco del diavolo?

Ezugi offre anche i suoi giochi di roulette dal vivo in diverse lingue: inglese, spagnolo, turco e russo. In breve, la tua avventura di gioco nel casinò live di StarCasino può facilmente diventare internazionale. Interessante per i giocatori che amano creare una sorta di “sensazione di vacanza” o che vogliono rinfrescare le loro abilità linguistiche durante il gioco.

A proposito, è degno di nota il fatto che StarCasino abbia scelto di non includere (ancora) la Lightning Roulette nel suo catalogo di giochi. La ragione di ciò ci è sconosciuta. Forse vogliono concentrarsi solo sui classici giochi da tavolo? In ogni caso, questo spiegherebbe anche la limitata offerta di altri tipi di giochi da casinò dal vivo.

Blackjack in diretta a StarCasino

Oltre alla roulette, il blackjack dal vivo è ben rappresentato anche nel casinò live di StarCasino. Anche in questo caso, Evolution Gaming si occupa della maggior parte dell’offerta. Così si può scegliere tra diverse versioni classiche, che vengono presentate tra le 16.00 e mezzanotte da affascinanti commercianti, anche in olandese (“Blackjack olandese”) e francese (“Blackjack francofono”). Inoltre, ci sono diversi giochi per i giocatori con un portafoglio più grande, i cosiddetti tavoli VIP. Insomma, c’è qualcosa per tutti.

Anche il produttore Ezugi sta facendo la sua parte. Offre anche alcune versioni classiche del blackjack dal vivo, ma in diverse lingue. Quindi si può scegliere tra inglese, russo, spagnolo e turco. È comunque un bene se si vuole dare un po’ più di schwung alla propria esperienza di gioco.

Altri giochi di casinò dal vivo a StarCasino

Come detto prima, StarCasino si concentra sui classici giochi da tavolo – non solo roulette e blackjack dal vivo, ma anche baccarat e poker dal vivo. Non c’è molto altro da vedere nel casinò dal vivo di StarCasino, tranne Dream Catcher. Manca, ad esempio, la serie di successo Lightning from Evolution Gaming. No, la vera natura di StarCasino è il classico intrattenimento.StarCasino Recensioni : Registrazione e deposito

Sì, vinto con uno dei giochi di casinò (live) di StarCasino! Ma cosa fare adesso? StarCasino ha diverse opzioni per incassare le vincite. Ed è anche molto facile: attraverso un luogo di gioco fisico. Anche il deposito è molto scorrevole e, anche in questo caso, la scelta è ampia. Per facilità d’uso, abbiamo elencato tutte le possibilità.

Registrazione a StarCasino

Presso StarCasino è possibile prelevare denaro tramite :

Bonifico bancario (tempo di elaborazione: da 3 a 4 giorni lavorativi)

Neteller (tempo di elaborazione: 0-2 giorni lavorativi).

Paypal (tempo di elaborazione: 0-2 giorni lavorativi).

Come si preleva il denaro?

Scegliere l’opzione desiderata.

Indicare l’importo da riscuotere. Minimo 20 euro per i portafogli elettronici, 10 euro per le altre opzioni.

Confermare la richiesta.

Deposito presso StarCasino

A StarCasino, depositi in contanti:

Bancontact (mobile) – deposito facile con la vostra carta di debito (tempo di elaborazione: diretto).

Fiducia – pagate direttamente tramite la vostra banca, ad es. BNP Paribas, Belfius, KBC (tempo di elaborazione: diretto).

Hipay – pagare direttamente tramite Belfius o ING (tempo di elaborazione: diretto).

Carta bancaria (CB) – deposito diretto con questa carta bancaria (tempo di elaborazione: diretto).

SOFORT Banking – trasferire denaro direttamente sul vostro conto bancario BNP Paribas, KBC, Belfius o ING (tempo di elaborazione: diretto).

Paypal, Neteller, Skrill – deposita contanti utilizzando il tuo portafoglio elettronico (tempo di elaborazione: diretto).

PaysafeCard – trasferire denaro con una carta prepagata (tempo di elaborazione: diretto).

Maestro – deposito con la vostra carta di debito (tempo di elaborazione: diretto).

Come si deposita il denaro?

Scegliere l’opzione desiderata.

Indicare l’importo che si desidera depositare. Minimo 10 €.

Compila il tuo acconto e inizia subito!

Tutti i metodi di pagamento StarCasino

Modalità di pagamento Tipo di min. Deposito Max. Tempo medio di elaborazione del deposito Tempo medio di elaborazione del deposito Registrazione

Carta di debito Bancontact 10 € 500 € Direct –

Bonifico bancario Bonifico bancario – – – – 3-4 giorni lavorativi

Carta bancaria (CB) Carta di debito 10 € 500 € Direct –

Servizio Pagamento HiPay / Portafoglio E €10 €500 Direct –

Carta di debito Maestro €10 €500 Direct –

Portafoglio elettronico Neteller 10 € 500 € Diretta 0-2 giorni lavorativi

Portafoglio elettronico PayPal 10 € 500 € Direct 0-2 giorni lavorativi

Carta prepagata PaysafeCard € 10 € 500 Direct –

Servizio di pagamento SOFORT 10 € 500 € Diretto –

Portafoglio elettronico Skrill 10 € 500 € Diretta 0-2 giorni lavorativi

Sviluppatori di giochi

StarCasino offre molti metodi di pagamento, ma molti altri giochi di casinò online (vedi sopra). E sono anche prodotti dai migliori fornitori di giochi. Quasi tutte le marche A sono rappresentate con i loro migliori giochi nel catalogo giochi del fornitore. NetEnt (Wild-O-Tron 3000, Golden Grimoire), Microgaming, Yggdrasil (WildPops), Quickspin (The Grand, Divine Dreams), ELK Studios, Evolution Gaming e Novomatic sono tutti presenti. In realtà, manca solo la Playtech. StarCasino combina quantità e qualità: un sacco di giochi dei migliori sviluppatori.

Fornitori di giochi StarCasino

In totale, più di 40 sviluppatori di giochi stanno colorando l’enorme catalogo di StarCasino con i loro giochi:

StarCasino

StarCasino non ci fa crescere l’erba: eccola qui. Il sito web può essere abbastanza semplice, ma respira tutto ciò che riguarda i casinò online. Si comincia non appena si entra. La home page è in realtà un’ottima panoramica di ciò che vi aspetta: dagli ultimi giochi ai giochi più popolari e agli ultimi jackpot. Anche le ultime notizie non vengono dimenticate.

Il sito web è forse abbastanza semplice, respira tutto ciò che è “casinò online”.

Anche il sito è chiaro e molto facile da usare. Tutte le sezioni importanti sono chiaramente indicate ed è anche un gioco da ragazzi navigare attraverso l’ampia offerta di giochi. Grazie alla pratica funzione di ricerca con molti filtri. Questo rende facile la ricerca per categoria, fornitore e/o tema. Fornitori famosi come Bwin possono imparare da questo. Congratulazioni per StarCasino!

Casinò mobile

Il casinò online del provider è facilmente accessibile anche tramite il vostro smartphone o tablet. E non c’è bisogno di un’app per questo, perché StarCasino è completamente ottimizzato per l’intrattenimento mobile. Quello che sapete dall’ufficio è ora visibile sul vostro apparecchio in un formato compatto. Grazie al casinò mobile di StarCasino, potete tentare la fortuna 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a condizione che abbiate una buona connessione internet.Servizio clienti

Se avete domande o problemi durante il gioco, potete contattare l’assistenza clienti di StarCasino 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Potete trovarli sotto “Aiuto” nella parte superiore dello schermo. Le domande frequenti (FAQ) vi aiuteranno rapidamente. In alternativa, è sempre possibile utilizzare una delle altre opzioni di aiuto: telefono, live chat e e-mail. Tutto questo suona abbastanza bene, ma in generale il servizio lascia molto a desiderare.

StarCasino FAQ

Le FAQ, ad esempio, sono piuttosto brevi. Il servizio clienti di StarCasino tratta solo cinque argomenti nella lista delle domande più frequenti e solo in modo molto generico (vedi foto). No, questa opzione di aiuto non è molto utile. Infatti, permetterà ai giocatori di scegliere tra la live chat, il telefono o la posta elettronica.

Chat dal vivo

Tuttavia, la questione è se si ottiene o meno più aiuto dalla live chat di StarCasino. In ogni caso, la nostra esperienza non è molto positiva. Abbiamo chiesto al servizio clienti maggiori informazioni sui tempi di elaborazione dei diversi metodi di registrazione, ma sono stati cancellati. Non lo sappiamo, basta che ci mandi una e-mail”, è stata la reazione molto secca di uno dei nostri dipendenti. Per fortuna abbiamo ricevuto una risposta, ma non si tratta di fidelizzazione dei clienti.

Telefono

Oltre alla funzione di chat, il telefono è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio clienti StarCasino è raggiungibile ogni giorno su tre numeri diversi, con supporto per ogni numero in una lingua diversa.

E-mail

Infine, è possibile contattare il servizio clienti anche via e-mail (support@starcasino). Tuttavia, si prega di notare che StarCasino non ha incluso esplicitamente questa opzione nella pagina di aiuto. Potete mandarci un biglietto, tutto qui. Nessun indirizzo e-mail, nessuna informazione, niente. È un peccato, perché questa opzione almeno ci ha aiutato molto. Tuttavia, il servizio clienti di StarCasino lascia molto a desiderare.

Registrazione StarCasino

Iscriversi a StarCasino è tutta un’altra cosa. È così semplice e così squittio. In cinque passi avrete creato un conto:

Naviga su StarCasino e clicca su “Registrati”.

Inserisci i dati del tuo account:

Email, password, posizione.

Inserisci la tua identità :

Nome, cognome, luogo di nascita, numero nazionale, nazionalità.

Inserite i vostri dati di contatto :

Via, numero civico, casella, codice postale, città.

Confermate e potete iniziare a giocare, a patto che non siate sulla lista EPIS.



Gioca in modo responsabile

Presso molti fornitori, non appena si entra, si vedrà immediatamente una sezione “gioco d’azzardo responsabile” o “gioco responsabile” per avvertirvi, come giocatore, dei potenziali pericoli del gioco d’azzardo online e dei passi che potete compiere per mantenere il divertimento del gioco. Niente di tutto questo allo StarCasino. Tuttavia, il logo Gokhulp vi porterà ad una pagina non funzionale chiamata “Gioco Responsabile”.

StarCasino non fa niente per il gioco responsabile? No, è solo nascosto abbastanza in profondità. Nel vostro conto personale, alla voce “Impostazioni”, troverete due modi per controllare ulteriormente il vostro comportamento di gioco: l’autoesclusione (24 ore, 7 giorni o 1 mese) o un limite di deposito personale (giornaliero, settimanale o mensile).

Inoltre, è anche possibile chiudere definitivamente la porta dello StarCasino dietro di voi. Come si chiude il conto StarCasino? Semplice: indicandolo con pochi clic nel menu delle impostazioni. Non dimenticare che anche le tue vincite andranno perse, quindi svuota il tuo conto in tempo.



StarCasino: sicurezza garantita, privacy e fair play

StarCasino può non essere (ovviamente) molto preoccupato per il gioco d’azzardo responsabile, ma è un marchio affidabile. StarCasino gestisce con successo da anni diverse sedi di gioco ed è anche un marchio che è online e si comporta in modo impeccabile. Non è un caso che il fornitore abbia non meno di tre licenze di gioco belghe. Distribuzione equa su altrettanti siti: StarCasino (A+8112, casinò online), StarDice (B+4092, sala giochi online) e StarBet (FA+116431, scommesse sportive online).

In qualità di operatore con licenza ufficiale, StarCasino è anche sotto la stretta supervisione della Gaming Commission. Sia finanziariamente che tecnicamente. Potete quindi essere sicuri che tutti i prodotti disponibili su StarCasino sono onesti e corretti. Nessuna manomissione delle video slot o di altri giochi di casinò online.

StarCasino: la nostra conclusione

StarCasino è come un delizioso menu a tre portate. Un antipasto liscio, un solido menu principale con molte slot online e un piacevole casinò dal vivo, e, ultimo ma non meno importante, pagamenti veloci per il dessert. Naturalmente, dopo ogni pasto c’è qualcosa che ti rimane tra i denti, come un servizio clienti scadente e un piccolo numero di azioni e promozioni. Ma queste sono le uniche cose su cui StarCasino non segna bene. Quindi, se questo non ti ferma, metti i denti in un gustoso casinò online oggi stesso!