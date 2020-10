Le strategie di scommesse su calcio in diretta

Chi segue le partite di Coppa Italia da diversi anni ha notato che negli ultimi anni questi sono diventate più brillanti ed efficaci. Guardando i risultati di calcio in diretta, possiamo notare che i giorni in cui il punteggio più popolare in Italia era 1:0 sono finiti. Infatti, se uno da uno sguardo sui risultati del primo turno 20/21, si accorgerà che un tale punteggio viene registrato solo in due partite del turno. Allora, possiamo tranquillamente scommettere con le quote elevate di “Over 2,5”.

La strategia funziona se non scommetti su tutto, come le finali partite di Coppa, dove c’è una notevole deviazione dalla norma. Da segnalare che Juventus, Atalanta, Lazio, avendo subito un gol a inizio della partita, si buttano all’attacco. Guardando il proseguimento di calcio in diretta, puntando una cifra significativa su “entrambe segneranno”, si può ottenere un buon guadagno.

Altri consigli per le scommesse sulla Coppa Italia

Esistono però le scommesse che tengono conto dello stile di gioco della squadra del cuore, che non cambia molto da partita ha partita. Ad esempio, le squadre partecipanti di Coppa Italia con una linea d’attacco forte: Juventus, Atalanta, Lazio, spesso battono d’angolo. E anche nelle partite perse superano gli avversari per numero di calci d’angolo, come è avvenuto nella recente partita Udinese contro Juventus. Si consiglia di piazzare scommesse sulla superiorità negli angolari e sui singoli angoli totali.

Confrontando le quotazioni delle partite di domani con quelle proposte il giorno prima, è possibile determinare il cambio di forma fisica delle squadre tramite lo spostamento dei coefficienti. Dopotutto, le società di bookmaker sono le prime a conoscere i giocatori infortunati e malati che sono costretti a rifiutarsi di partecipare al prossimo incontro. Tali preziose informazioni vi aiuteranno a rimanere con il profitto.

Le domande evidenti della Coppa 20/21 sono:

Chi può fermare la Juve?

Inter, che sotto la guida di Antonio Conte sembra entrare in una nuova fase della sua storia?

Milan rinasce dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic?

Napoli che con Gennaro Gattuso è riuscito a strappare la Coppa Italia da Juventus?

Forse le originali e interessanti squadre metropolitane Roma e Lazio?

La risposta potrebbe essere abbastanza inaspettata.

La Coppa Italia 2020/21 promette di essere non meno interessante del precedente. La domanda principale, ovviamente, è se l’egemonia della Juventus finirà. Il club torinese sta attraversando tempi duri, ha già cambiato il suo allenatore, e non è un favorito così evidente di questo campionato come negli ultimi anni.